2026年9月19日（土）東京 J：COMホール八王子

2026年9月26日（土）栃木 栃木県総合文化センター メインホール

2026年9月27日（日）埼玉 大宮ソニックシティ 大ホール

2026年10月11日（日）岐阜 長良川国際会議場 メインホール

2026年10月12日（月祝）三重 四日市市文化会館 第一ホール

2026年10月16日（金）岡山 倉敷市民会館

2026年10月18日（日）鳥取 米子コンベンションセンター BIG SHIP

2026年10月21日（水）大阪 フェスティバルホール

2026年10月22日（木）大阪 フェスティバルホール

2026年10月25日（日）兵庫 神戸国際会館 こくさいホール

2026年10月31日（土）青森 リンクステーションホール青森（青森市文化会館）

2026年11月2日（月）秋田 あきた芸術劇場ミルハス 大ホール

2026年11月14日（土）京都 ロームシアター京都 メインホール

2026年11月15日（日）京都 ロームシアター京都 メインホール

2026年11月21日（土）愛媛 松山市民会館 大ホール

2026年11月22日（日）香川 レクザムホール 大ホール

2026年11月25日（水）愛知 刈谷市総合文化センター 大ホール

2026年11月28日（土）兵庫 アクリエひめじ 大ホール

2026年11月29日（日）奈良 なら100年会館 大ホール

2026年12月4日（金）石川 本多の森 北電ホール

2026年12月5日（土）長野 ホクト文化ホール・大ホール

2026年12月11日（金）福島 會津風雅堂

2026年12月13日（日）山形 やまぎん県民ホール（山形県総合文化芸術館）

2026年12月18日（金）滋賀 守山市民ホール大ホール

2026年12月20日（日）和歌山 和歌山県民文化会館大ホール

2026年12月23日（水）長崎 べネックス長崎ブリックホール

2026年12月25日（金）福岡 福岡サンパレスホテル&ホール

2026年12月26日（土）熊本 熊本城ホール メインホール

2027年1月8日（金）福井 福井フェニックス・プラザ エルピス 大ホール

2027年1月10日（日）新潟 新潟県民会館 大ホール

2027年1月11日（月祝）群馬 高崎芸術劇場 大劇場

2027年1月15日（金）千葉 市川市文化会館 大ホール

2027年1月16日（土）山梨 YCC県民文化ホール 大ホール（山梨県立県民文化ホール）

2027年1月22日（金）神奈川 よこすか芸術劇場

2027年1月24日（日）静岡 アクトシティ浜松 大ホール

2027年1月29日（金）山口 KDDI維新ホール

2027年1月30日（土）広島 広島文化学園HBGホール

2027年2月4日（木）岩手 盛岡市民文化ホール 大ホール

2027年2月6日（土）宮城 仙台サンプラザホール

2027年2月12日（金）東京 東京国際フォーラム ホールA

2027年2月13日（土）東京 東京国際フォーラム ホールA

2027年2月20日（土）沖縄 那覇文化芸術劇場なはーと 大劇場

2027年2月21日（日）沖縄 那覇文化芸術劇場なはーと 大劇場

2027年2月25日（木）佐賀 ミズ ウェルビーホール（佐賀市文化会館）

2027年2月26日（金）大分 iichicoグランシアタ

2027年2月28日（日）宮粼 宮崎市民文化ホール

2027年3月4日（木）高知 新来島高知重工ホール（高知県立県民文化ホール）オレンジホール

2027年3月6日（土）広島 ふくやま芸術文化ホール リーデンローズ 大ホール

2027年3月7日（日）島根 島根県芸術文化センター「グラントワ」大ホール

2027年3月13日（土）北海道 札幌文化芸術劇場hitaru

2027年3月14日（日）北海道 札幌文化芸術劇場hitaru

※ 茨城公演は現在調整中

※ 富山県・鹿児島県・徳島県は、会場改装中のため本ツアーの開催はありません。

[一般チケット]

全席指定 S席︓13,000円（税込）/ A席︓9,500円（税込）※会場によってS席・A席の区分は異なります。

※お一人4枚まで購入（申込）可（初日八王子公演のみお一人2枚まで）

※紙チケット・電子チケット（チケプラ）の併用

※未就学児⼊場不可

[ファミリーチケット ※着席指定]

※ファミリー席はお⼦様連れのお客様のために指定席内に設ける着席指定のチケットになります。

全席指定 ファミリー席︓19,000円（税込）※大人1名＋子供1名の料金

※大人2名まで、子供3名まで、最大5名まで申し込み可能（座席は連番になります）

※紙チケットのみ

※ファミリー席はファンクラブ会員限定抽選先⾏予約・ローソンチケット抽選先行予約での限定販売となります。

※ファミリー席は⼩学⽣・中学生（15歳以下）のお⼦様とその保護者を対象とします。保護者のみ、お⼦様のみでのご⼊場は出来ません。

※ご⼊場時にはお⼦様の年齢が証明できるものをご提⽰いただきます。（学生証・マイナンバーカード、パスポート、保険証など）

※未就学児⼊場不可

※ファミリーチケットに関しては、公式チケプラトレード対象外となります。

＜ファミリーチケット申し込み・料金例＞

※大人1名増えると13,000円（税込）、子供1名増えると6,000円（税込）ファミリー席料金にプラスされます。

大人1名＋子供1名 19,000円（税込）

大人1名＋子供2名 25,000円（税込）

大人1名＋子供3名 31,000円（税込）

大人2名＋子供1名 32,000円（税込）

大人2名＋子供2名 38,000円（税込）

大人2名＋子供3名 44,000円（税込）

[学⽣キャッシュバックについて]

S席・A席をご購入いただいた小学生・中学生・高校生は、公演当日、身分証明書をご提示いただくとキャッシュバックの対象となります。

S席︓当⽇ 5,000円（税込）キャッシュバック（実質 8,000円）

A席︓当⽇ 4,000円（税込）キャッシュバック（実質 5,500円）

※当⽇会場の専⽤窓⼝にて、身分証明書提⽰でキャッシュバックを⾏います。

※当日身分証明書提⽰をお忘れの⽅はキャッシュバックの対象となりません。あらかじめご了承ください。

※当⽇ご来場いただけなかった場合、キャッシュバックの対応は致しかねます。

※ファミリー席は学⽣キャッシュバックの対象ではございません。

【公演当日ご持参頂く身分証明書】

※ファミリー席購入の方・学生キャッシュバック希望の方は公演当日忘れずにご持参ください。

●有効な身分証明書について

お名前が入った下記＜身分証明書＞のいずれかを必ずご持参ください。

※有効期限内のものでコピー不可

●身分証明書 ※氏名と生年月日が確認できるもの

※下記のうち1点（全てコピー不可）

・学生証

・健康保険証

・パスポート

・福祉手帳

・障害者手帳

・住民表

・戸籍謄本

・在留カード（外国人登録証明書）

・マイナンバーカード

※いずれも原本のみ有効。コピー・手書き・期限切れの書類は不可です。

※住民票・戸籍謄本・戸籍抄本は発行後6カ月以内のものとします。

※学生証に氏名の記入が無いものは不可です。

※環境依存文字が常用漢字になっている場合は、基本的にはご入場頂けます

※ご本人確認にお時間をいただく場合がありますので、お時間に余裕をもってご来場ください。

※身分証明書のお忘れ、不備などによりご本人確認ができない場合は、キャッシュバックをお断りさせていただきます。

[電子チケットの受取について]

電子チケットの受け取りはASKA「Fellows」公式アプリとなります。

※チケプラアプリでの受け取りではないためご注意ください。

受け取り https://tixplus.jp/feature/eticketapp/aska.html#nonumber

【公式チケプラトレード設定】

https://trade.tixplus.jp

公式チケプラトレードは、行けなくなったチケットを定価で譲渡・購入できる、主催者公認のチケットリセールサービスです。チケプラが取引を代行するため、安心・安全に取引ができるサービスです。

※ファミリーチケットは、公式チケプラトレード対象外となります。

【チケット先行・発売日】

[9/19八王子公演〜11/15京都公演]

◉ ファンクラブ1次抽選先行：2026/4/24（金）10：00〜2026/5/10（日）23：59

◉ ファンクラブ2次抽選先行：2026/5/19（火）10：00〜2026/5/24（日）23：59

◉ 一般発売： 2026/6/27（土）

[11/21愛媛公演〜12/26熊本公演]

◉ ファンクラブ1次抽選先行： 2026/7/17（金）10：00〜2026/7/26（日）23：59

◉ ファンクラブ2次抽選先行： 2026/8/4（火）10：00〜2026/8/11（火）23：59

◉ 一般発売：2026/9/12（土）

[1/8福井公演〜3/14札幌公演]

◉ ファンクラブ1次抽選先行： 2026/9/4（金）10：00〜2026/9/13（日）23：59

◉ ファンクラブ2次抽選先行： 2026/9/22（火）10：00〜2026/9/27（日）23：59

◉ 一般発売：2026/10/31（土）

ツアー特設サイト https://www.fellows.tokyo/feature/lock_on_2026