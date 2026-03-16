中継カメラスタッフへの罵声や唾を吐く行為をクラブが特定

浦和レッズは3月16日、2月28日に行われたJ1リーグ第4節の鹿島アントラーズ戦において、一部サポーターによる試合運営管理規定違反行為が確認されたとして、対象者1名に対してホームゲーム5試合の入場禁止処分を下したと発表した。

クラブの発表によると、事案が発生したのは埼玉スタジアムで行われた鹿島戦の後半アディショナルタイム。処分対象となったサポーター1名が、中継映像のカメラ撮影スタッフに対して罵声を浴びせ、唾を吐くなどの威嚇行為に及んだという。

試合後に中継制作会社から報告を受けたクラブは、映像による特定作業を実施。対象者が事実関係を認めたため、3月13日にコンプライアンス委員会を開催して処分内容を決定した。16日に対面での処分通達を行い、合意の念書を取得したとしている。

入場禁止の対象は3月18日の柏レイソル戦から4月29日の川崎フロンターレ戦まで。期間中に行われるアウェイゲームや、浦和レッズレディース、アカデミーが出場するすべての試合も処分の対象に含まれる。

浦和はリリースを通じ、「違反行為発生防止施策への注力と、違反事案に対する適時適正、かつ毅然とした対応を徹底し、安全・快適で熱気ある満員のスタジアムの実現に全力を投じてまいります」と、再発防止に向けた決意を表明している。（FOOTBALL ZONE編集部）