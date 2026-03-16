『真アギト展』真メインビジュアル 25年前の『仮面ライダーアギト』をオマージュ
今年1月1日に開催が発表された仮面ライダーアギト25周年記念『真アギト展』（4月24日〜5月12日／池袋・サンシャインシティ 展示ホールA、ほか福岡、大阪、名古屋を巡回）。真メインビジュアルが解禁となった。
【動画】賀集利樹が「今の津上翔一」としてあの2人の名前を呼ぶ 『真アギト展』“真”特報映像
テーマは「原点回帰のその先」。25年前に発表された『仮面ライダーアギト』の番組ポスターのデザインをオマージュし、当時のポスターと全く同じポーズで、 仮面ライダー アギト、 仮面ライダーG3、仮面ライダーギルスが新規撮影された。スーツアクターは、縄田雄哉（仮面ライダーアギト）、丸山大気（仮面ライダーG3）、齊藤謙也（仮面ライダーギルス）が務めた。
背景には、“3本の手”と“3人の影”があしらわれ、25年前とは異なるミステリアスな雰囲気となっている。この“手”と“影”の意味は『真アギト展』で明らかになるかもしれない。
新たなキャッチコピーの「目覚めろ、真の魂。」に象徴される、まさに25年の歴史を体現したかのようなメインビジュアルに仕上がった。
さらに、仮面ライダーSTORE東京で「仮面ライダーアギト 25周年フェア」の開催が決定。『真アギト展』開催に先駆け、25周年を記念するさまざまなグッズが発売となる。19日から発売開始。
【動画】賀集利樹が「今の津上翔一」としてあの2人の名前を呼ぶ 『真アギト展』“真”特報映像
テーマは「原点回帰のその先」。25年前に発表された『仮面ライダーアギト』の番組ポスターのデザインをオマージュし、当時のポスターと全く同じポーズで、 仮面ライダー アギト、 仮面ライダーG3、仮面ライダーギルスが新規撮影された。スーツアクターは、縄田雄哉（仮面ライダーアギト）、丸山大気（仮面ライダーG3）、齊藤謙也（仮面ライダーギルス）が務めた。
新たなキャッチコピーの「目覚めろ、真の魂。」に象徴される、まさに25年の歴史を体現したかのようなメインビジュアルに仕上がった。
さらに、仮面ライダーSTORE東京で「仮面ライダーアギト 25周年フェア」の開催が決定。『真アギト展』開催に先駆け、25周年を記念するさまざまなグッズが発売となる。19日から発売開始。