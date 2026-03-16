イ・ミンホがゾンビ瞬殺、圧倒的覇王感 映画『全知的な読者の視点から』“無双”アクション本編映像
韓国のWeb小説サイト「Mupia（ムンピア）」発の大ヒットコンテンツを実写映画化した『全知的な読者の視点から』が、3月20日に日本公開される。それに先立ち、本作の見どころとなる本編映像が解禁された。主演イ・ミンホがゾンビを瞬殺していく無双アクションを垣間見ることができる。
【動画】映画『全知的な読者の視点から』本編映像
原作は連載開始直後から大きな反響を集め、「NAVER WEBTOON」での漫画化を経て世界的ヒットへと発展。英語や日本語、フランス語など10言語で配信されるなど、国境を越えてファンを獲得してきた。日本でも「LINEマンガ」での連載や単行本化（全5巻／KADOKAWA）、さらにはアニメ化の発表など、根強い人気を誇る作品だ。
映画版は2025年7月に韓国で公開され初週ランキング1位を獲得。台湾では歴代韓国映画の興行成績を更新し、シンガポールやベトナムなどアジア各国でもヒットを記録した。
今回解禁された映像では、イ・ミンホが演じる最強の主人公ユ・ジュンヒョクの“無双”ぶりが明らかに。崩壊の最中にある世界に、黒いコートをなびかせたジュンヒョクが“降臨”。「回帰スキル」で転生を繰り返し、たった一人で絶望を跳ね除けてきた。そんな彼が放つオーラは、まさに「覇王」そのもの。押し寄せるゾンビたちを、一振りの剣でなぎ倒していくアクションシーンは、観る者に一瞬でその「最強さ」を悟らせる。
イ・ミンホと言えば、『花より男子〜Boys Over Flowers』で日本版の道明寺司にあたるク・ジュンピョを演じ、その後も『青い海の伝説』（2016年）や『ザ・キング：永遠の君主』（20年）でも存在感を放ち、これまで数々の英雄的役柄を演じてきた。本作では、冷徹なまでの判断力と圧倒的な戦闘能力を兼ね備え、文字通り「格が違う」存在感を放っている。画面を支配するその眼差しは、ただかっこいいという言葉では足りないほどの凄みに満ちている。
本作の舞台は、小説の世界と現実がリンクする異世界。小説の結末を知る唯一の読者である青年ドクシャ（アン・ヒョソプ）の介入により、予定された絶望を書き換えようと動き出す。最強の主人公イ・ミンホ演じるジュンヒョクが、この予測不能な世界でどう暴れ回るのか。スクリーンで炸裂するイ・ミンホ史上、最も「かっこよすぎる」無双劇に注目だ。
【動画】映画『全知的な読者の視点から』本編映像
原作は連載開始直後から大きな反響を集め、「NAVER WEBTOON」での漫画化を経て世界的ヒットへと発展。英語や日本語、フランス語など10言語で配信されるなど、国境を越えてファンを獲得してきた。日本でも「LINEマンガ」での連載や単行本化（全5巻／KADOKAWA）、さらにはアニメ化の発表など、根強い人気を誇る作品だ。
今回解禁された映像では、イ・ミンホが演じる最強の主人公ユ・ジュンヒョクの“無双”ぶりが明らかに。崩壊の最中にある世界に、黒いコートをなびかせたジュンヒョクが“降臨”。「回帰スキル」で転生を繰り返し、たった一人で絶望を跳ね除けてきた。そんな彼が放つオーラは、まさに「覇王」そのもの。押し寄せるゾンビたちを、一振りの剣でなぎ倒していくアクションシーンは、観る者に一瞬でその「最強さ」を悟らせる。
イ・ミンホと言えば、『花より男子〜Boys Over Flowers』で日本版の道明寺司にあたるク・ジュンピョを演じ、その後も『青い海の伝説』（2016年）や『ザ・キング：永遠の君主』（20年）でも存在感を放ち、これまで数々の英雄的役柄を演じてきた。本作では、冷徹なまでの判断力と圧倒的な戦闘能力を兼ね備え、文字通り「格が違う」存在感を放っている。画面を支配するその眼差しは、ただかっこいいという言葉では足りないほどの凄みに満ちている。
本作の舞台は、小説の世界と現実がリンクする異世界。小説の結末を知る唯一の読者である青年ドクシャ（アン・ヒョソプ）の介入により、予定された絶望を書き換えようと動き出す。最強の主人公イ・ミンホ演じるジュンヒョクが、この予測不能な世界でどう暴れ回るのか。スクリーンで炸裂するイ・ミンホ史上、最も「かっこよすぎる」無双劇に注目だ。