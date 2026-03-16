県議会で、新たなスタジアムの整備について議論が交わされました。



鈴木知事は、ブラウブリッツ秋田を中心とする民間事業者が、国の交付金を除いた整備費用の半分以上を調達できない場合は、計画がとん挫する可能性もあると述べました。



渡部英治議員

「全く民間の資金調達ができない場合は、とん挫ということは絶対ないですか。とん挫」

鈴木知事

「委員長」

委員長

「はい、鈴木知事」

鈴木知事

「あると思います。当然」





県議会の締めくくりの質疑、総括審査でこのように述べた鈴木知事。ブラウブリッツ秋田を中心とする民間事業者で、国の交付金を除いた整備費用の半分以上を調達することが、スタジアムの整備を進める前提条件との考えを示しています。また、整備の主体は秋田市が担うべきという見解を示していますが、秋田市は、県がこの方針を変えなければ整備のあり方をめぐる協議から撤退する姿勢を取っています。高橋健議員「もしこの事業に対して秋田市が『いや、これからはもう絶対我々はもうこの議論には乗りません』ってなった時は、県の秋田県としての対応はどうなるんですか」鈴木知事「委員長。所在地の自治体がやりませんと、市民の理解を得られませんと言っているものに対して、県としてですね、秋田県25の市町村ありますので、それにかぶせて、でも場所は秋田市だけども県が秋田市抜きでやりますよということは考えられないんじゃないかなと私は思います」鈴木知事は、先週、県の担当者が国土交通省東北地方整備局を訪れ、スタジアム整備に関する国の交付金について打ち合わせをしたことを明らかにしました。国側は、交付金を支給するうえで、整備主体は八橋運動公園の管理者である秋田市が担うのが原則であり、県が入ることで交付金が減る可能性があると話しているということです。「私が責任を持って是が非でも整備しなければいけないとは考えていない」と述べた鈴木知事。一方で、「ブラウブリッツが県民に与える影響はプライスレスで、公的に支える価値がある」として、スタジアム整備に向けた機運醸成に努めていく考えです。