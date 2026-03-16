T.O.Pが13年ぶりにソロ本格始動｜日本公式ファンコミュニティを電撃オープン

世界的アーティスト・T.O.P（トップ）が、日本公式ファンコミュニティ「TOPSX」を3月16日の18:00に電撃オープン。13年ぶりのソロ本格始動を果たす。

音楽、映画、そして現代アートという境界線を越え、独自の美学と哲学を追求し続けるT.O.P。グローバルグループとして世界的なムーブメントを巻き起こし、唯一無二の中低音ラップで音楽史に強烈な印象を残してきた。

2013年に発表したソロ曲「DOOM DADA」以来、世界中のファンがT.O.Pの本格的なソロ活動を待ちわびていた。そんな彼が、より深化した芸術性と哲学を携え、日本を主要拠点として新たな章を開始する。

今回の再始動は単なるカムバックではなく、成熟した表現者としての「第2章」の幕開け。アーティスト、俳優、そしてクリエイターとして進化し続けるその歩みが、ここ日本から動き出す。

■ティーザー公開で見せた新たな始まり、高まるソロアルバムへの期待感

2026年2月12日、YouTubeを通じて公開されたOfficial Video Teaserは、世界中のファンの間で大きな反響を呼んだ。

洗練された映像美と挑戦的なサウンド。そこに映し出された姿は、かつての圧倒的な存在感を放ちながらも、確実に進化を遂げていた。 その一瞬の映像が、再会への期待を静かに、かつ力強く高めている。

デジタル配信の枠を超え、T.O.Pの研ぎ澄まされた世界観をひとつの「作品」として凝縮した今回のソロアルバム。緻密に構成されたアートワークなど、彼の新たな旅路を五感で体感できる必携のコレクターズアイテムだ。予約販売は3月20日（金）よりファンクラブ限定で受付開始となる。

■日本のファンのためだけの「特別なサプライズ」を予告

このたび開設される日本公式ファンコミュニティ「T.O.P JAPAN OFFICIAL FAN COMMUNITY」は、最新ニュースはもちろん、ここでしか見られない独占映像、フォトギャラリー、本人による不定期ブログなど、T.O.Pの情熱をダイレクトに体感できる多角的なコンテンツを展開予定。

「日本のファンともっと近く、より深くコミュニケーションを取りたい」というT.O.P本人の強い意志により誕生した。

単なる情報伝達の場ではなく、新しい音楽、これから繰り広げられるステージ、日本限定で企画される特別なプロジェクトなど、今後の日本活動において日本のファンのためだけに準備された「特別なサプライズ」も計画されているという。

【ファンコミュニティ情報】

名称：T.O.P JAPAN OFFICIAL FAN COMMUNITY (TOPSX)開設日：2026年3月16日(月) 18:00 OPENURL：https://top-jp-official.com/会費：年会費 9,900円（税込）主な会員特典：-NEWS（アーティスト最新情報）-MOVIE（会員限定動画）-GALLERY（会員限定写真）-BLOG（本人参加の不定期ブログ）-ファンクラブ会員証発行（デジタル会員証／プレミアム実物会員カード）-ライブ・イベントチケット先行予約-バースデーメール配信-日本ファンクラブ限定フォトカードセット(2枚)

※日本ファンクラブ会員限定のサプライズ企画も準備中