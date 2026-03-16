沖縄県名護市辺野古の沖合で16日、2隻の船が転覆し、京都府京田辺市の同志社国際高校の女子生徒1人を含む男女2人の死亡が確認されました。

第11管区海上保安本部などによりますと、16日午前10時すぎ、アメリカ軍・普天間基地の移設先とされる沖縄県名護市辺野古の沖合で、「平和丸」と「不屈」の2隻の船が転覆しました。

全員が救助されましたが、意識不明の状態で搬送された同志社国際高校に通う17歳の女子生徒と「不屈」の船長、金井創さん（70代）が死亡。ほかにも2人がけがをしました。

船には京都府京田辺市の同志社国際高校の生徒18人を含む21人が乗っていました。

今回の事故で生徒一人が死亡した同志社国際高校。１４日から２年生約２７０人が３泊４日の日程で、修学旅行のため沖縄を訪れていたということです。

きょう＝１６日は３日目で７つのコースに分かれて研修を受けていて、うち１つのグループが平和学習の一環としてボートに乗り、辺野古でアメリカ軍・普天間飛行場の移設工事の様子を見学していました。

沖縄への修学旅行は学校創立時から行っていて、今回の辺野古を見学する研修も以前から実施していたものだということです。

事故について、同志社国際高校は保護者にメールで連絡をしたということですが、説明会を開催するかなど、今後の対応については協議中としています。