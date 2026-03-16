【マイアミ（米フロリダ州）＝読売取材団】１４日（日本時間１５日）に米フロリダ州、テキサス州で行われたワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）の準々決勝で、前回覇者の日本はベネズエラに逆転負けを喫し４強入りを初めて逃した。

１５日（同１６日）は準決勝１試合が行われ、米国がドミニカ共和国に競り勝って３大会連続の決勝進出。準決勝のもう１試合は１６日（同１７日）、準々決勝でプエルトリコを破ったイタリアとベネズエラが顔を合わせる。

米国 ２―１ ドミニカ共和国

米国は四回、ヘンダーソンとアンソニーの２本のソロで逆転し、継投で逃げ切った。ドミニカ共和国は終盤の好機を生かせなかった。

サイ・ヤング賞の実力発揮

米国のスキーンズ（パイレーツ）は空軍士官学校に通っていた。「ＵＳＡのユニホームは一番誇りを持って着られる」と語る。国のために腕を振り、猛打の相手打線の勢いを止めた。

どの投手も簡単にはいかない立ち上がり。昨季ナ・リーグのサイ・ヤング賞（最優秀投手賞）を受賞した２３歳右腕は、わずか９球で片付けた。二回にソロ本塁打を許したが、崩れない。四回二死満塁では、昨季メジャー２１本塁打のウェルズ（ヤンキース）を９７・６マイル（約１５７キロ）の外角直球で左飛に仕留めた。４回１／３を６安打１失点だった。

「間違いなく、これまでに対戦した中で最も手ごわい打線だった」とスキーンズ。その力投に触発されるように、２４歳のヘンダーソン（オリオールズ）と２１歳のアンソニー（レッドソックス）がソロを放った。才能豊かな若手の力で、最大のライバルを退けた。（帯津智昭）

米国・デローサ監督「常に緊張感があった。一生忘れられない試合になるだろう。我々の仕事はまだ終わっていない」