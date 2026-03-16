ドミニカ共和国ベンチも不満を露わにした“最後の判定”

■米国 2ー1 ドミニカ共和国（日本時間16日・マイアミ）

WBCで起こった“疑惑の判定”にNBAスター選手も怒りが収まらないようだ。15日（日本時間16日）、ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）準決勝が行われ、米国代表がドミニカ共和国代表を破り3大会連続で決勝進出を決めた。最後の打者は見逃し三振。ドミニカ共和国の敗戦を告げる“判定”に、NBA球宴に6度出場のスターが「クソだった」と痛烈批判した。

判定に疑問を呈したのはNBAニックスに所属するカール＝アンソニー・タウンズ選手。タウンズは米国出身だが、母親はドミニカ共和国出身で、自身も同国の代表選手としてワールドカップ出場歴がある。地元放送局「SNY」が運営するニューヨーク・ニックス専門チャンネル「Knicks Videos」の取材に応じたタウンズは、球審の判定に「ボール？ もちろんだよ！ ボールだったよ！ クソだったよ」と大声で憤慨した。続けて「フェルナンド・タティスJr.が打席を控えていたんだぜ。勘弁してくれよ……あれはボールだったよ」と一方的にまくし立てた。

NBAスター選手も注目した問題の場面は、9回裏に起こった。1点を追うドミニカ共和国は、1死からの四球をきっかけに2死三塁とチャンスを拡大。ここで打席に入ったヘラルド・ペルドモ内野手は、フルカウントからの8球目、低めの変化球を見送った。際どいコースも判定はストライク。打席のペルドモは絶句し、ドミニカ共和国ベンチは両手をあげて不満を露わにした。

ストライクと判定した球審を、強い口調で批判したタウンズにファンも同調。SNSには「審判がWBCの勝者を決めているね」「（触れるのを）やめるんだ」「スーパースターがWBCについて情熱的に語っているにはクールだね」など厳しい声が寄せられていた。（Full-Count編集部）