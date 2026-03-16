ニューストップ > 海外ニュース > 中国ニュース > 北海公園に春の訪れ 北京市 北海公園に春の訪れ 北京市 北海公園に春の訪れ 北京市 2026年3月16日 18時11分 新華社通信 リンクをコピーする みんなの感想は？ １５日、北京市の北海公園で花見を楽しむ人々。（北京＝新華社記者／刑広利） 【新華社北京3月16日】中国北京市ではうららかな春の日差しの下、多くの市民や観光客が公園を散策し、芽吹いたばかりの若葉や満開の花を観賞している。１５日、花に彩られた北京市の北海公園。（北京＝新華社記者／刑広利）１５日、北京市の北海公園で撮影した花。（北京＝新華社記者／刑広利）１５日、北京市の北海公園で花見を楽しむ人々。（北京＝新華社記者／刑広利）１５日、北京市の北海公園を散策する人々。（北京＝新華社記者／刑広利）１５日、北京市の北海公園を散策する人々。（北京＝新華社記者／刑広利）１５日、花に彩られた北京市の北海公園。（北京＝新華社記者／刑広利）１５日、若葉が芽吹く北京市の北海公園。（北京＝新華社記者／刑広利）１５日、北京市の北海公園で花見を楽しむ人々。（北京＝新華社記者／陳曄華）１５日、北京市の北海公園で花見を楽しむ人々。（北京＝新華社記者／陳曄華）１５日、花に彩られた北京市の北海公園。（北京＝新華社記者／刑広利）１５日、花に彩られた北京市の北海公園。（北京＝新華社記者／刑広利） リンクをコピーする みんなの感想は？