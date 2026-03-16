１５日、北京市の北海公園で花見を楽しむ人々。（北京＝新華社記者／刑広利）

【新華社北京3月16日】中国北京市ではうららかな春の日差しの下、多くの市民や観光客が公園を散策し、芽吹いたばかりの若葉や満開の花を観賞している。

１５日、花に彩られた北京市の北海公園。（北京＝新華社記者／刑広利）

１５日、北京市の北海公園で撮影した花。（北京＝新華社記者／刑広利）

１５日、北京市の北海公園で花見を楽しむ人々。（北京＝新華社記者／刑広利）

１５日、北京市の北海公園を散策する人々。（北京＝新華社記者／刑広利）

１５日、北京市の北海公園を散策する人々。（北京＝新華社記者／刑広利）

１５日、花に彩られた北京市の北海公園。（北京＝新華社記者／刑広利）

１５日、若葉が芽吹く北京市の北海公園。（北京＝新華社記者／刑広利）

１５日、北京市の北海公園で花見を楽しむ人々。（北京＝新華社記者／陳曄華）

１５日、北京市の北海公園で花見を楽しむ人々。（北京＝新華社記者／陳曄華）

１５日、花に彩られた北京市の北海公園。（北京＝新華社記者／刑広利）