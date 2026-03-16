あすは晴れる 夜はにわか雨

あす（火）は、高気圧に覆われて広く晴れますが、北海道ではにわか雪の降る所があるでしょう。また、夜からは九州や四国、関東などでにわか雨の降る所がありそうです。西からは低気圧や前線が近づいてくるため、あす夜以降は、西からお天気は下り坂へ向かいます。

【写真で見る】全国のさくら開花前線 あす夜以降は、西からお天気は下り坂へ

気温はきょうと同じくらいかやや高く、春の暖かさに

【あすの各地の予想最高気温】

札幌 ：6℃ 釧路：6℃

青森 ：8℃ 盛岡：10℃

仙台 ：13℃ 新潟：11℃

長野 ：12℃ 金沢：12℃

東京 ：16℃ 名古屋：18℃

大阪 ：16℃ 岡山：17℃

広島 ：17℃ 松江：14℃

高知 ：18℃ 福岡：17℃

鹿児島：21℃ 那覇：22℃





今週は桜の開花が進む暖かさに

最低気温は、西日本や東日本ではきょうと同じくらいのところが多くなりますが、北日本ではきょうより低くなるでしょう。最高気温は、きょうと同じくらいかやや高く、春の暖かさとなりそうです。

今週は先週と打って変わって、春らしい暖かさの日が続きます。この暖かさで桜の開花が進み、今週は開花ラッシュとなりそうです。また、水曜日から木曜日にかけて全国的に雨模様で、この雨も桜の開花を促す催花雨となりそうです。



この先も、朝晩と日中の気温差の大きい日が続きます。寒暖差で体調を崩さないようお気を付けください。また、花粉の飛散量も非常に多い日が続きます。花粉症の方は対策を徹底しましょう。