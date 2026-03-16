【17日の天気】あすは広く晴れ「春らしい暖かさ」→夜はところどころにわか雨…そのまま天気は西から下り坂 今週は“桜の開花が進むような暖かさ”に
あすは晴れる 夜はにわか雨
あす（火）は、高気圧に覆われて広く晴れますが、北海道ではにわか雪の降る所があるでしょう。また、夜からは九州や四国、関東などでにわか雨の降る所がありそうです。西からは低気圧や前線が近づいてくるため、あす夜以降は、西からお天気は下り坂へ向かいます。
【写真で見る】全国のさくら開花前線 あす夜以降は、西からお天気は下り坂へ
気温はきょうと同じくらいかやや高く、春の暖かさに
【あすの各地の予想最高気温】
札幌 ：6℃ 釧路：6℃
青森 ：8℃ 盛岡：10℃
仙台 ：13℃ 新潟：11℃
長野 ：12℃ 金沢：12℃
東京 ：16℃ 名古屋：18℃
大阪 ：16℃ 岡山：17℃
広島 ：17℃ 松江：14℃
高知 ：18℃ 福岡：17℃
鹿児島：21℃ 那覇：22℃
今週は桜の開花が進む暖かさに
今週は先週と打って変わって、春らしい暖かさの日が続きます。この暖かさで桜の開花が進み、今週は開花ラッシュとなりそうです。また、水曜日から木曜日にかけて全国的に雨模様で、この雨も桜の開花を促す催花雨となりそうです。
この先も、朝晩と日中の気温差の大きい日が続きます。寒暖差で体調を崩さないようお気を付けください。また、花粉の飛散量も非常に多い日が続きます。花粉症の方は対策を徹底しましょう。