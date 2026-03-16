先週金曜日の県内の公立高校・1次募集の合格発表をめぐっては、システム障害が発生し合否が確認できない受験生や保護者に不安が広がりました。



県教育庁は、正しいページが表示されなかった原因についてシステム設計上のミスとしています。



県高校教育課 古屋桃香課長

「高校入試の合格発表という極めて重要な場面において、受験生をはじめとする関係の皆様に多大な混乱を与え長時間にわたりまして不安な思いをさせてしまったことを、県教育委員会として大変申し訳なく思っております。このたびは大変申し訳ありませんでした」





県教育庁は先ほど午後5時半から記者会見を開いて、公立高校・1次募集の合格発表でのシステム障害によるトラブルについて説明しました。県教育庁によりますと、合格発表の当日に大きく2つのエラーが発生。システム設計上のミスで一つは正しいページが表示されなかったこと。もう一つは、それが原因で同じ人が何度も、または複数人でアクセスしようとしたことで想定以上の負荷がかかり、システムに接続できなくなったということです。県教育庁は引き続き原因の調査を続けていて、今月中にもシステム設計業者からの詳細な調査結果を受け取ることにしています。♢♢♢♢♢受験生にとっては節目の1日。システム障害に翻弄された、受験生と家族の合格発表に密着しました。♢♢♢♢♢公立高校の1次募集は、全日制・定時制の特色選抜と一般選抜で延べ5,459人が受験しました。秋田市に住む佐々木悠さんは、母親の真美さん、それに妹の弥さんとともに自宅でその時を待っていました。佐々木悠さん「あと1分だよ～」今年度は出願から合格発表まで、すべてがオンライン化。各高校で行われていた合格者の受験番号の張り出しがなくなり、受験生は専用のウェブサイトで結果を確認することになっていました。記者「自信はありますか」悠さん「んーあります」「やっぱり（高校に）行って自分の番号探して見つけるのが一番やってみたかったんですけど、家でさらっと終わるのはちょっと…」真美さん「あれ（合格発表）テレビでもやってましたよね」カメラマン「やってた時代もあります」真美さん「多分私の時代それかもしれないですね」発表時間の、午後4時。悠さん「いや～頼む！さすがにお願い～！」「4時なった！いきます！」しかし、ページが開かず確認できません。悠さん「これ一回戻ったほうがいいのかな…」もう一度やり直すと、今度は全くつながらなくなってしまいました。ほとんどの学校で午後4時を予定していた合格発表。県は保護者からの問い合わせでシステム障害を確認したということです。しびれを切らした姉の心さんも加わり、計4台のスマートフォンとタブレット端末でサイトへのアクセスを試みます。しかし…「どこ押した？」「わかんない何も押してない」「え？？」何度試しても、違うページが表示されます。「みんなでやろ」さらに、祖母のミエ子さんも様子をうかがいに来ます。「なにしてんだよ～」アクセスできない時間が1時間近く続き、取材をしていた記者が県教育庁に状況を確認してみると。「まじで早く来てほしい」記者「わたしがお伝えしていいのかわからないんですけど、全県的にストップしていると、システムがパンクしている状態で、業者が入って直してて目途がたってない…」真美さん「えーーー」悠さん「あした見たほうがいいじゃん」真美さん「あしたになる感じですかね」記者「全然わからないそうです…」県教育庁はシステム業者からはサーバーに大きい負荷がかかった状態だったという報告があったとしつつも、原因についてはさらに調査を続けるとしています。あきらめずに何度もアクセスを試みた悠さんと真美さん。その瞬間は突然訪れました。予定時間の約1時間10分後、ようやく吉報が届きました。母・真美さん「まず不安でしたね、見れないこと、ウェブ出願もすごい不安で、きょうこんなに見れなくて画面が変わるたびにあーもう合格してないんじゃないかとか、ちょっと不安がありましたね」佐々木悠さん「1時間待たされてて、最初は自信あったりもしたんですけど、やっぱり待っている間になんか不安ていうのが積もってきて不安だったんですけど、まあさらっと押しちゃったんですけど、結局はいい結果が見られてめっちゃうれしいです、よかったです」人生の節目ともなる日に、受験生や保護者に不安が広がったシステム障害。すべての学校で合否が正常に確認できるようになったのは、およそ3時間後でした。※午後6時15分からのABS news every.でお伝えします