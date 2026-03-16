湯沢市を拠点に活動する芸妓と舞妓の団体の創立10周年を記念した公演が行われました。



今後も芸を磨きながら日本のお座敷文化の魅力を県の内外に発信します。



湯沢市を拠点に活動する芸妓と舞妓の団体「秋田湯沢湯乃華芸妓」。



湯沢市で一度途絶えた芸舞妓の文化を復活させ、地域の活性化につなげようと、2015年4月に発足しました。



10周年の節目を祝う記念公演では、芸妓の市佳依さんが、かつて湯沢の街で舞の名手として名をはせた芸妓「吉弥」を襲名しました。





吉弥さん「この名に恥じぬよう、なお一層芸に精進し、みなさまにお喜びいただけるよう励んで参ります」また、湯沢市の地域おこし協力隊で、台湾出身の舞妓、風實華さんは、2年間の修行を終え芸妓に昇格しました。風實華さん「修行の日々を礎にこれからも初心を忘れず精進して参ります」創業160年を超える料亭が残る湯沢の街をこれからも華やかに彩ります。秋田湯沢湯乃華芸妓 阿部一人代表「10年経ちましたが、その途中で感染症というパンデミックがございました」「みんなで頑張ろうということで、どうにかしのいで現在に至っています。これもひとえに応援して下さる皆さまの口上たまわってどうにか続けることができたものと心より感謝申し上げます」インバウンド向けの観光コンテンツの一つとしても人気を集める日本のお座敷文化。秋田湯沢湯乃華芸妓は今後も芸を磨きながらその魅力を県の内外に発信します。※午後6時15分からのABS news every.でお伝えします