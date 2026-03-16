横手市で愛好家が育てる雪割草が今年も見ごろを迎えています。



まだ雪が残る山あいの集落で、小さな可憐な花が近づく春への歩みを感じさせています。



直径2センチほどの可憐な花を咲かせた雪割草。



まだ雪が残る横手市増田町狙半内の小栗山集落です。



約40種類450鉢ほどの雪割草を育てている愛好家の髙橋淳一さんのハウスでは、先月中旬から花が咲き始め、いま見ごろを迎えています。





雪割草はその名の通り雪を割るように咲く姿から、春の訪れを告げる花として親しまれています。一輪の花の中で色が混じりあったものや 、花びらが幾重にも重なったものなど、多種多様な色と形が雪割草の魅力の一つといわれています。一足早く春の雰囲気を味わってもらおうと、毎年、無料で開放している髙橋さんのハウスには、16日も花が咲くのを心待ちにしていた人たちが訪れていました。湯沢市から「初めて見た。非常にきれいでいろんな種類あって、同じ花でもこんなに種類があるとは思わなかった。楽しいです」横手市から「可憐ですね。いろんな種類があって春一番に見るのにすごく癒やされます」髙橋淳一さん「鉢ごとに色が違うので、じっくり見ながら楽しんで元気をもらって帰っていただければうれしいです」雪深い山あいの集落に近づく春を感じさせてくれる雪割草の見ごろは、今月いっぱい続くということです。※午後6時15分からのABS news every.でお伝えします