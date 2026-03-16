松屋銀座「くまのプーさん展」3．17スタート！

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　「原作デビュー100周年記念 くまのプーさん展」が、3月17日（火）から4月13日（月）までの間、東京の松屋銀座 8階イベントスクエアで実施される。

【写真】原作ファン必見！　本展覧会限定ポーチなどグッズも登場

■100エーカーの​森が目の前に

　今回開催されるのは、1920年代のイギリスを彷彿とさせる空間で、原作の挿絵や資料を通して、『くまのプーさん』の100年の歴史を体験できる展覧会。

　​ディズニー・​アニメーションの​展示では、100エーカーの​森を再現したエリアに、アニメーションの貴重なコンセプトアートや、さまざまなフォトブースなど、100年の歴史を五感で楽しめる没入型の展示が展開される。

　また、ヴィンテージアートを使用したポーチなど本展覧会限定グッズの販売に加え、ディズニー公式サイト内で販売が予定されている、プーさんの赤いシャツをモチーフにした「赤シャツフレンズグッズ」の一部先行販売も行われる。