ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 【続報】福岡・八女市で林野火災の情報 本（忠見地区）の荒尾火工付… 【続報】福岡・八女市で林野火災の情報 本（忠見地区）の荒尾火工付近 約15分後にほぼ鎮火（3月16日午後5時21分ごろ発生） 【続報】福岡・八女市で林野火災の情報 本（忠見地区）の荒尾火工付近 約15分後にほぼ鎮火（3月16日午後5時21分ごろ発生） 2026年3月16日 17時39分 リンクをコピーする みんなの感想は？ 福岡県筑後地域消防指令センターによると、16日午後5時21分ごろ、八女市本（忠見地区）の荒尾火工付近で林野火災が発生した。同5時36分ほぼ鎮火した。残火処理を行っている。 西日本新聞 リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 野焼きは原則NG 火の怖さ侮るなかれ 福岡市中央区で小学生男児が見知らぬ男から胸ぐらつかまれる 伊崎付近の歩道上暴行事案 男は50〜60歳、ニット帽、メガネ着用 【続報】福岡・大牟田市で林野火災 櫟野付近で目標は鳴川第三堤南東側269m 約30分後に鎮圧（3月16日午後2時46分ごろ） 関連情報（BiZ PAGE＋） イベント, フローリング, 住宅, 仏壇, 金属加工, 静岡, 置床工事, ダイス, 大船, グループウェア