『MUSIC AWARDS JAPAN 2026』一般リスナーが参加できる一般投票部門・共創カテゴリーを発表
6月13日に東京・TOYOTA ARENA TOKYOで授賞式が開催される国内最大規模の国際音楽賞『MUSIC AWARDS JAPAN 2026』（MAJ2026）で、一般リスナーも投票に参加できる一般投票部門・共創カテゴリーの詳細が発表された。
【画像】『MUSIC AWARDS JAPAN 2025』授賞式の司会を務める菅田将暉（2025年）
MAJ2026では、エントリー対象作品を2025年1月1日〜12月31日の間に初めてフルバージョンのオフィシャル音源が公的サービスにおいてデジタル配信、もしくはフィジカル発売された作品（楽曲／アルバム）と規定（※一部部門を除く）。日本の音楽シーンの今を彩る音楽を中心に、音楽人の投票によって最優秀作品／アーティストを決定する。
一般投票部門・共創カテゴリーは、スポティファイジャパン、エクシング、第一興商、MIXI、USEN（U-NEXT.HD）、LINE MUSICがパートナーとなり展開する。カラオケ、Spotify、有線放送などで一般リスナーが聴いた／歌った楽曲の中から、最優秀作品を決定する。
「ベスト・オブ・リスナーズチョイス：国内楽曲 powered by Spotify」は、スポティファイジャパンとの共創部門。Spotifyの国内外ユーザーが一般投票を行い、国内ベストソングを決定する。「最優秀楽曲賞」エントリー作品の中から国内楽曲上位100曲をピックアップし、エントリー作品とする。Spotifyの国内外一般リスナーによる投票で最優秀作品を決定する。一次投票は3月19日から4月8日。最終投票は4月30日から5月20日。
「ベスト・オブ・リスナーズチョイス：海外楽曲 powered by Spotify」は、スポティファイジャパンとの共創部門。Spotifyの国内外ユーザーが一般投票を行い「海外ベストソング」を決定する。『MUSIC AWARDS JAPAN』の主要部門「最優秀アジア楽曲賞」のエントリー作品に、「最優秀海外ポップス楽曲賞」「最優秀海外ロック楽曲賞」「最優秀海外ヒップホップ／ラップ楽曲賞」「最優秀海外R＆B／コンテンポラリー楽曲賞」「最優秀海外オルタナティブ楽曲賞」「最優秀K-POP楽曲賞」のエントリー作品トップ10曲を加えた計81曲をエントリー作品とする。Spotifyの国内外一般リスナーによる投票で最優秀作品を決定する。一次投票は3月19日から4月8日。最終投票は4月30日から5月20日。
「Best Global Hit from Japan」は、『MUSIC AWARDS JAPAN』の主要部門のひとつで、世界でヒットした国内楽曲を讃える賞。ルミネイトが集計するグローバルの視聴データ（ストリーミング、ダウンロード、MV）から日本の楽曲を抽出し、日本での視聴数を除いて作成したグローバルチャート上位100曲の楽曲をエントリー作品とし、Spotifyの海外ユーザーが一般投票を行いノミネート作品5曲を決定する。一次投票は3月19日から4月8日。
「カラオケ特別賞 カラオケ・オブ・ザ・イヤー: J-POP powered by DAM & JOYSOUND」は、エクシング、第一興商との共創部門。カラオケで最も歌われたJ-POP楽曲を讃える賞となる。フルバージョンのオフィシャル音源および画源が、2025年1月1日から12月31日の間に初めて公的サービスにおいてデジタル配信、もしくはフィジカル発売された作品で、集計期間内にDAMおよびJOYSOUNDで最も歌われたJ-POP楽曲の上位30曲をエントリー作品とする。エントリー作品の中でDAMおよびJOYSOUNDで最も歌われたJ-POP楽曲を最優秀作品とする。
「カラオケ・オブ・ザ・イヤー: 演歌・歌謡曲 powered by DAM ＆ JOYSOUND」は、エクシング、第一興商との共創部門。カラオケで最も歌われた演歌・歌謡曲楽曲を讃える賞となる。フルバージョンのオフィシャル音源および画源が、2025年1月1日から12月31日の間に初めて公的サービスにおいてデジタル配信、もしくはフィジカル発売された作品で、集計期間内にDAMおよびJOYSOUNDで最も歌われた演歌・歌謡曲楽曲の上位30曲をエントリー作品とする。エントリー作品の中でDAMおよびJOYSOUNDで最も歌われた演歌・歌謡曲楽曲を最優秀作品とする。
「リクエスト特別賞 推し活リクエスト・オブ・ザ・イヤー powered by USEN」は、USEN（U-NEXT.HD）との共創部門。「USEN 推し活リクエスト」で最も多くのリクエストを獲得したアーティストを讃える賞。誰でも参加できる楽曲リクエストサービス「USEN 推し活リクエスト」のランキングにおいて、上位50位までのアーティストをエントリーアーティスト、その中からさらにリクエストを集めた上位10位までのアーティストをノミネートアーティストとし、最終的に最も多くのリクエストを獲得したアーティストを最優秀アーティストとする。
「ファミリーソング特別賞 家族が選んだベストソング 2025 powered by 家族アルバム みてね」は、MIXIとの共創部門（2026年4月2日より展開予定）。家族の思い出とともに残したい一曲を讃える。子どもと一緒に何度も聴き、口ずさんだ曲、家族での外出や旅先で耳にした曲、何気ない毎日の中で、いつも家族のそばにあった曲など、家族の思い出を彩る一曲として選ばれたベストソングを「家族アルバム みてね」内のアンケートで集計。最も票数の多かった楽曲を最優秀楽曲とする。
「ファンダム特別賞 powered by LINE MUSIC ＆ Yahoo!検索」は、LINE MUSICとの共創部門。最も熱量を持ったファンダムに支えられたアーティストを讃える。LINE MUSICの「楽曲再生」とYahoo!検索の「検索データ」を指標として、アーティストを支えるファンダムの熱量を可視化する。
【画像】『MUSIC AWARDS JAPAN 2025』授賞式の司会を務める菅田将暉（2025年）
MAJ2026では、エントリー対象作品を2025年1月1日〜12月31日の間に初めてフルバージョンのオフィシャル音源が公的サービスにおいてデジタル配信、もしくはフィジカル発売された作品（楽曲／アルバム）と規定（※一部部門を除く）。日本の音楽シーンの今を彩る音楽を中心に、音楽人の投票によって最優秀作品／アーティストを決定する。
「ベスト・オブ・リスナーズチョイス：国内楽曲 powered by Spotify」は、スポティファイジャパンとの共創部門。Spotifyの国内外ユーザーが一般投票を行い、国内ベストソングを決定する。「最優秀楽曲賞」エントリー作品の中から国内楽曲上位100曲をピックアップし、エントリー作品とする。Spotifyの国内外一般リスナーによる投票で最優秀作品を決定する。一次投票は3月19日から4月8日。最終投票は4月30日から5月20日。
「ベスト・オブ・リスナーズチョイス：海外楽曲 powered by Spotify」は、スポティファイジャパンとの共創部門。Spotifyの国内外ユーザーが一般投票を行い「海外ベストソング」を決定する。『MUSIC AWARDS JAPAN』の主要部門「最優秀アジア楽曲賞」のエントリー作品に、「最優秀海外ポップス楽曲賞」「最優秀海外ロック楽曲賞」「最優秀海外ヒップホップ／ラップ楽曲賞」「最優秀海外R＆B／コンテンポラリー楽曲賞」「最優秀海外オルタナティブ楽曲賞」「最優秀K-POP楽曲賞」のエントリー作品トップ10曲を加えた計81曲をエントリー作品とする。Spotifyの国内外一般リスナーによる投票で最優秀作品を決定する。一次投票は3月19日から4月8日。最終投票は4月30日から5月20日。
「Best Global Hit from Japan」は、『MUSIC AWARDS JAPAN』の主要部門のひとつで、世界でヒットした国内楽曲を讃える賞。ルミネイトが集計するグローバルの視聴データ（ストリーミング、ダウンロード、MV）から日本の楽曲を抽出し、日本での視聴数を除いて作成したグローバルチャート上位100曲の楽曲をエントリー作品とし、Spotifyの海外ユーザーが一般投票を行いノミネート作品5曲を決定する。一次投票は3月19日から4月8日。
「カラオケ特別賞 カラオケ・オブ・ザ・イヤー: J-POP powered by DAM & JOYSOUND」は、エクシング、第一興商との共創部門。カラオケで最も歌われたJ-POP楽曲を讃える賞となる。フルバージョンのオフィシャル音源および画源が、2025年1月1日から12月31日の間に初めて公的サービスにおいてデジタル配信、もしくはフィジカル発売された作品で、集計期間内にDAMおよびJOYSOUNDで最も歌われたJ-POP楽曲の上位30曲をエントリー作品とする。エントリー作品の中でDAMおよびJOYSOUNDで最も歌われたJ-POP楽曲を最優秀作品とする。
「カラオケ・オブ・ザ・イヤー: 演歌・歌謡曲 powered by DAM ＆ JOYSOUND」は、エクシング、第一興商との共創部門。カラオケで最も歌われた演歌・歌謡曲楽曲を讃える賞となる。フルバージョンのオフィシャル音源および画源が、2025年1月1日から12月31日の間に初めて公的サービスにおいてデジタル配信、もしくはフィジカル発売された作品で、集計期間内にDAMおよびJOYSOUNDで最も歌われた演歌・歌謡曲楽曲の上位30曲をエントリー作品とする。エントリー作品の中でDAMおよびJOYSOUNDで最も歌われた演歌・歌謡曲楽曲を最優秀作品とする。
「リクエスト特別賞 推し活リクエスト・オブ・ザ・イヤー powered by USEN」は、USEN（U-NEXT.HD）との共創部門。「USEN 推し活リクエスト」で最も多くのリクエストを獲得したアーティストを讃える賞。誰でも参加できる楽曲リクエストサービス「USEN 推し活リクエスト」のランキングにおいて、上位50位までのアーティストをエントリーアーティスト、その中からさらにリクエストを集めた上位10位までのアーティストをノミネートアーティストとし、最終的に最も多くのリクエストを獲得したアーティストを最優秀アーティストとする。
「ファミリーソング特別賞 家族が選んだベストソング 2025 powered by 家族アルバム みてね」は、MIXIとの共創部門（2026年4月2日より展開予定）。家族の思い出とともに残したい一曲を讃える。子どもと一緒に何度も聴き、口ずさんだ曲、家族での外出や旅先で耳にした曲、何気ない毎日の中で、いつも家族のそばにあった曲など、家族の思い出を彩る一曲として選ばれたベストソングを「家族アルバム みてね」内のアンケートで集計。最も票数の多かった楽曲を最優秀楽曲とする。
「ファンダム特別賞 powered by LINE MUSIC ＆ Yahoo!検索」は、LINE MUSICとの共創部門。最も熱量を持ったファンダムに支えられたアーティストを讃える。LINE MUSICの「楽曲再生」とYahoo!検索の「検索データ」を指標として、アーティストを支えるファンダムの熱量を可視化する。