ｉＰＳ細胞を用いた再生医療の新たなサービスが始まります。

（ｉＰＳポータル 中河圭二取締役）「健康な間にｉＰＳ細胞を樹立し保管する（サービス）」

ｉＰＳ細胞の研究・開発などを行う「ｉＰＳポータル」と、再生医療事業を展開する「帝人リジェネット」によりますと、年齢を重ねたり病気になったりしたあとに採取した細胞は、ｉＰＳ細胞を製造できる量や質が低下する可能性がありますが、３月１６日に発表したサービスでは、若く健康なうちに採取した細胞からｉＰＳ細胞を製造し、冷凍保存しておくことができるということです。

３月、山口県岩国市で約３０億円をかけて完成した「帝人リジェネット」の工場では、年間１０００人分以上のｉＰＳ細胞を製造したいとしています。

料金は１人あたり約１０００万円と高額ですが、今後コストを下げて大勢の人が利用できるようにしたいと話します。

（ｉＰＳポータル 中河圭二取締役）「海外にもサービスを広げ、自分のｉＰＳ細胞で治療できることが当たり前にできるような世界の中心地に、このサービスをしていければ」

サービスの受付は４月からの予定です。