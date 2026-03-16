『彼女、お借りします』第5期、放送・配信詳細を発表！第2弾キービジュアル、メインPVを公開！雨宮天が作詞作曲も手がけたOPテーマも音源初公開！
現在第4期までが放送されている、TVアニメ『彼女、お借りします』（原作：宮島礼吏 / 講談社「週刊少年マガジン」連載）。
2020年7月よりアニメ第1期が放送されるとヒロインたちの可愛さが瞬く間に話題となり、2022年7月からはアニメ第2期が、2023年7月からはアニメ第3期が、そして2025年7月からはアニメ第4期が放送・配信された大人気シリーズ作品。現在TVアニメ公式Xはフォロワー36万人、原作漫画は世界累計発行部数1,500万部を突破している大人気ラブコメ作品となっている。
このたび、ハワイアンズ編の2クール目にあたる、TVアニメ『彼女、お借りします』第5期の放送・配信詳細が発表された。
あわせて、第2弾キービジュアルも公開。今回のビジュアルはプールサイドを舞台に、水着の千鶴が描かれている。千鶴は覚悟を決めたような表情をしており、その両手は本ビジュアルの視線の主のほうへ伸ばされています。第5期を象徴するキービジュアルとなっている。
さらに、メインPVも解禁。今回のPVは、千鶴と和也のくちびるが近づく印象的なシーンから始まる。場面が切り替わり、麻美が落としたスマートフォンを拾い上げる和。その画面に表示されていたのは、千鶴のレンタル彼女としてのプロフィール。これまで誤魔化してきた千鶴と和也の関係がついに暴かれる！？第5期で和也に訪れる最大の試練が垣間見え、シーンや聴こえてくるセリフに思わず釘付けになってしまうPVに仕上がっている。
本PVでは、雨宮天が作詞作曲も手がけたOPテーマ「ノンシナリオ・エチュード」も音源初公開となった。
また、メインキャストからキャストコメントも到着。堀江瞬、雨宮天、悠木碧、東山奈央、高橋李依、芹澤優がそれぞれ、第5期の印象やファンへのメッセージを綴っている。
そして東京ビッグサイトにて開催される「AnimeJapan 2026」のDMM.com／DMM TVブースにて、TVアニメ『彼女、お借りします』第5期のスペシャルステージが開催決定！堀江瞬、雨宮天、東山奈央が出演し、作品トークを繰り広げる。
＜第5期キャストコメント＞
木ノ下和也 役・堀江 瞬
かのかり5期！
今回も和也がかなり暴れて、巻き込まれて、空回って、喜んで、泣いて、悔しがって、頑張っています！
たまに間違っているけれど、常に全力で馬鹿だけど実直な和也を、またまたまたまた見守ってあげてください！
水原千鶴 役・雨宮 天
5期です！！！かのかりが続いてとても嬉しいですが、千鶴的にはピンチな展開！
麻美さんから「レンタルさせて」とお金を渡されて終わった4期でしたが、5期では更にドキドキの続きが描かれていきます！麻美さんの過去も描かれますので、5期もぜひお楽しみに…！
七海麻美 役・悠木 碧
かのかり5期、麻美を演じる中で最も演じたかったエピソードがやってきます。積み木は崩す時が楽しい、ドミノは倒す時が気持ちいい、麻美は殊更丁寧に巧妙に積んできましたからね。フィニッシュにはきっと、なににも変え難い快感が待っていることでしょう。
人は他者の優秀な面を見た時より、情けない面を見た時の方が、愛してしまうものなんですよね。ラブコメシーンは勿論、人間ドラマとしての見どころも満載の5期をその目で見届けて頂ければ幸いです。
更科瑠夏 役・東山奈央
ついに、このときが来てしまいましたね……。今まで和也が重ねてきた嘘の負債が怒涛のように押し寄せます！
そのとき、和也は？千鶴は！？瑠夏は……！？？
全員がそれぞれの選択を迫られる第5期。ただでは東京に帰れない。運命のハワイアンズ編の完結です！！！
……もう瑠夏と付き合おう、和也くん？
桜沢 墨 役・高橋李依
5期に、墨ちゃんの出番はあるのか……！
私のコメントがここにあるということは、出てきてくれる予感がしますね……！♪
そんな墨ちゃんチャンスも探しつつ、ついにハワイアンズ編が完結します。
一緒に手に汗握って、見届けましょう！
八重森みに 役・芹澤 優
5期です！！待ちくたびれました！！！
ハワイアンズ編を完結させて、帰ってきてくれなければ、みにの出番はありません！！
まみさん(ラスボス)とどんな結末を迎えるのか！？
どうなったとしても！！とりあえず可愛いみにちゃんがお隣の部屋で待ってるので、早く帰って来てくださいね！ししょー！！！
●作品情報
TVアニメ『彼女、お借りします』(第5期)
2026年4月10日(金)深夜2時23分〜、
MBS・TBS・CBC “アニメイズム”枠ほかにて放送開始！
TBS・MBS・CBC：4月10日より、毎週金曜日深夜1時53分〜
※第1話(満足度49)は4月10日(金)深夜2時23分〜
※第2話(満足度50)は4月17日(金)深夜2時8分〜
RKB：4月13日より、毎週月曜日深夜3時〜
HBC：4月13日より、毎週月曜日深夜2時29分〜
BS-TBS：4月10日より、毎週金曜日深夜2時30分〜
AT-X：4月11日より、毎週土曜日夜11時30分〜
※リピート放送：毎週水曜日午前5時30分〜 / 毎週土曜日午前8時30分〜
4月8日(水)夜10時〜、DMM TVにて地上波2日間先行・最速配信！
dアニメストアにて放送翌日から二次先行配信！
※放送・配信情報は予告なく変更となる場合があります。
＜イントロダクション＞
「週刊少年マガジン」で好評連載中、
宮島礼吏による世界累計発行部数1,500万部突破の大人気ラブコメが、
待望のTVアニメ第5期に！
清楚可憐な“レンタル”彼女（レンカノ）・水原千鶴のことを
家族にも友人にも“本当”の彼女だと紹介してしまった、
ダメダメ大学生・木ノ下和也。
嘘だと言い出せないまま“偽り”の関係を続ける和也は、
さまざまなイベントを一緒に乗り越えるなかで、
次第に千鶴への“本物”の想いを募らせていく。
映画制作のクラウドファンディングを無事成功させ、
ついに和也は千鶴への“覚悟”を決める。
一方、やや強引なところがある彼女(仮)・更科瑠夏が、
これまで以上に超積極的に和也に迫る……！
さらに、和也と千鶴の“本当”の関係を知る小悪魔的な元カノ・七海麻美が
千鶴に急接近する、緊迫した事態も発生！？
周囲を巻き込み、物語はますますヒートアップ！
そして、舞台はハワイアンズへ！！
たった一度の“レンタル”から動き出した和也の“リアル”。
“偽り”の彼女が“本物”になる日は、はたして訪れるのか──！？
【スタッフ】
原作：宮島礼吏（講談社「週刊少年マガジン」連載）
監督：古賀一臣
シリーズ構成：広田光毅
キャラクターデザイン：平山寛菜
音楽：ヒャダイン
音響監督：郄桑 一
美術監督：秋葉みのる
色彩設計：長尾朱美
2Dアートディレクター:麻生剛史
撮影監督：坂井慎太郎
編集：中葉由美子
アニメーション制作：トムス・エンタテインメント／第6スタジオ
【キャスト】
木ノ下和也：堀江 瞬
水原千鶴：雨宮 天
七海麻美：悠木 碧
更科瑠夏：東山奈央
桜沢 墨：高橋李依
八重森みに：芹澤 優
MUSIC
OPテーマ：雨宮 天「ノンシナリオ・エチュード」
EDテーマ：なきごと「204号室」
●イベント情報
「TVアニメ『彼女、お借りします』5期 AnimeJapanスペシャルステージ AJと彼女-エーカノ-」
3月29日(日)11:00〜11:40
東京ビッグサイト 東6ホール DMM.com／DMM TVブース（ブース番号：J10）
イベント登壇者：堀江瞬、雨宮天、東山奈央
詳しくはDMM.com／DMM TVブース特設サイトにて！
https://info.tv.dmm.com/special/animejapan2026
※各ステージの予定時間・出演者は変更となる場合がございます。
※ステージの参加方法等の詳細は後日発表いたします。上記特設ページをご確認ください。
©宮島礼吏・講談社／「彼女、お借りします」製作委員会2026
関連リンク
TVアニメ『彼女、お借りします』公式サイト
https://kanokari-official.com/
外部サイト
関連情報（BiZ PAGE＋）
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