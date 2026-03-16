『彼女、お借りします』第5期、放送・配信詳細を発表！第2弾キービジュアル、メインPVを公開！雨宮天が作詞作曲も手がけたOPテーマも音源初公開！

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現在第4期までが放送されている、TVアニメ『彼女、お借りします』（原作：宮島礼吏 / 講談社「週刊少年マガジン」連載）。

2020年7月よりアニメ第1期が放送されるとヒロインたちの可愛さが瞬く間に話題となり、2022年7月からはアニメ第2期が、2023年7月からはアニメ第3期が、そして2025年7月からはアニメ第4期が放送・配信された大人気シリーズ作品。現在TVアニメ公式Xはフォロワー36万人、原作漫画は世界累計発行部数1,500万部を突破している大人気ラブコメ作品となっている。

このたび、ハワイアンズ編の2クール目にあたる、TVアニメ『彼女、お借りします』第5期の放送・配信詳細が発表された。

あわせて、第2弾キービジュアルも公開。今回のビジュアルはプールサイドを舞台に、水着の千鶴が描かれている。千鶴は覚悟を決めたような表情をしており、その両手は本ビジュアルの視線の主のほうへ伸ばされています。第5期を象徴するキービジュアルとなっている。

さらに、メインPVも解禁。今回のPVは、千鶴と和也のくちびるが近づく印象的なシーンから始まる。場面が切り替わり、麻美が落としたスマートフォンを拾い上げる和。その画面に表示されていたのは、千鶴のレンタル彼女としてのプロフィール。これまで誤魔化してきた千鶴と和也の関係がついに暴かれる！？第5期で和也に訪れる最大の試練が垣間見え、シーンや聴こえてくるセリフに思わず釘付けになってしまうPVに仕上がっている。

本PVでは、雨宮天が作詞作曲も手がけたOPテーマ「ノンシナリオ・エチュード」も音源初公開となった。

また、メインキャストからキャストコメントも到着。堀江瞬、雨宮天、悠木碧、東山奈央、高橋李依、芹澤優がそれぞれ、第5期の印象やファンへのメッセージを綴っている。

そして東京ビッグサイトにて開催される「AnimeJapan 2026」のDMM.com／DMM TVブースにて、TVアニメ『彼女、お借りします』第5期のスペシャルステージが開催決定！堀江瞬、雨宮天、東山奈央が出演し、作品トークを繰り広げる。

＜第5期キャストコメント＞

木ノ下和也 役・堀江 瞬



かのかり5期！

今回も和也がかなり暴れて、巻き込まれて、空回って、喜んで、泣いて、悔しがって、頑張っています！

たまに間違っているけれど、常に全力で馬鹿だけど実直な和也を、またまたまたまた見守ってあげてください！

水原千鶴 役・雨宮 天



5期です！！！かのかりが続いてとても嬉しいですが、千鶴的にはピンチな展開！

麻美さんから「レンタルさせて」とお金を渡されて終わった4期でしたが、5期では更にドキドキの続きが描かれていきます！麻美さんの過去も描かれますので、5期もぜひお楽しみに…！

七海麻美 役・悠木 碧



かのかり5期、麻美を演じる中で最も演じたかったエピソードがやってきます。積み木は崩す時が楽しい、ドミノは倒す時が気持ちいい、麻美は殊更丁寧に巧妙に積んできましたからね。フィニッシュにはきっと、なににも変え難い快感が待っていることでしょう。

人は他者の優秀な面を見た時より、情けない面を見た時の方が、愛してしまうものなんですよね。ラブコメシーンは勿論、人間ドラマとしての見どころも満載の5期をその目で見届けて頂ければ幸いです。

更科瑠夏 役・東山奈央



ついに、このときが来てしまいましたね……。今まで和也が重ねてきた嘘の負債が怒涛のように押し寄せます！

そのとき、和也は？千鶴は！？瑠夏は……！？？

全員がそれぞれの選択を迫られる第5期。ただでは東京に帰れない。運命のハワイアンズ編の完結です！！！

……もう瑠夏と付き合おう、和也くん？

桜沢 墨 役・高橋李依



5期に、墨ちゃんの出番はあるのか……！

私のコメントがここにあるということは、出てきてくれる予感がしますね……！♪

そんな墨ちゃんチャンスも探しつつ、ついにハワイアンズ編が完結します。

一緒に手に汗握って、見届けましょう！

八重森みに 役・芹澤 優



5期です！！待ちくたびれました！！！

ハワイアンズ編を完結させて、帰ってきてくれなければ、みにの出番はありません！！

まみさん(ラスボス)とどんな結末を迎えるのか！？

どうなったとしても！！とりあえず可愛いみにちゃんがお隣の部屋で待ってるので、早く帰って来てくださいね！ししょー！！！

●作品情報

TVアニメ『彼女、お借りします』(第5期)

2026年4月10日(金)深夜2時23分〜、

MBS・TBS・CBC “アニメイズム”枠ほかにて放送開始！

TBS・MBS・CBC：4月10日より、毎週金曜日深夜1時53分〜

※第1話(満足度49)は4月10日(金)深夜2時23分〜

※第2話(満足度50)は4月17日(金)深夜2時8分〜

RKB：4月13日より、毎週月曜日深夜3時〜

HBC：4月13日より、毎週月曜日深夜2時29分〜

BS-TBS：4月10日より、毎週金曜日深夜2時30分〜

AT-X：4月11日より、毎週土曜日夜11時30分〜

※リピート放送：毎週水曜日午前5時30分〜 / 毎週土曜日午前8時30分〜

4月8日(水)夜10時〜、DMM TVにて地上波2日間先行・最速配信！

dアニメストアにて放送翌日から二次先行配信！

※放送・配信情報は予告なく変更となる場合があります。

＜イントロダクション＞

「週刊少年マガジン」で好評連載中、

宮島礼吏による世界累計発行部数1,500万部突破の大人気ラブコメが、

待望のTVアニメ第5期に！

清楚可憐な“レンタル”彼女（レンカノ）・水原千鶴のことを

家族にも友人にも“本当”の彼女だと紹介してしまった、

ダメダメ大学生・木ノ下和也。

嘘だと言い出せないまま“偽り”の関係を続ける和也は、

さまざまなイベントを一緒に乗り越えるなかで、

次第に千鶴への“本物”の想いを募らせていく。

映画制作のクラウドファンディングを無事成功させ、

ついに和也は千鶴への“覚悟”を決める。

一方、やや強引なところがある彼女(仮)・更科瑠夏が、

これまで以上に超積極的に和也に迫る……！

さらに、和也と千鶴の“本当”の関係を知る小悪魔的な元カノ・七海麻美が

千鶴に急接近する、緊迫した事態も発生！？

周囲を巻き込み、物語はますますヒートアップ！

そして、舞台はハワイアンズへ！！

たった一度の“レンタル”から動き出した和也の“リアル”。

“偽り”の彼女が“本物”になる日は、はたして訪れるのか──！？

【スタッフ】

原作：宮島礼吏（講談社「週刊少年マガジン」連載）

監督：古賀一臣

シリーズ構成：広田光毅

キャラクターデザイン：平山寛菜

音楽：ヒャダイン

音響監督：郄桑 一

美術監督：秋葉みのる

色彩設計：長尾朱美

2Dアートディレクター:麻生剛史

撮影監督：坂井慎太郎

編集：中葉由美子

アニメーション制作：トムス・エンタテインメント／第6スタジオ

【キャスト】

木ノ下和也：堀江 瞬

水原千鶴：雨宮 天

七海麻美：悠木 碧

更科瑠夏：東山奈央

桜沢 墨：高橋李依

八重森みに：芹澤 優

MUSIC

OPテーマ：雨宮 天「ノンシナリオ・エチュード」

EDテーマ：なきごと「204号室」

●イベント情報

「TVアニメ『彼女、お借りします』5期 AnimeJapanスペシャルステージ AJと彼女-エーカノ-」

3月29日(日)11:00〜11:40

東京ビッグサイト 東6ホール DMM.com／DMM TVブース（ブース番号：J10）

イベント登壇者：堀江瞬、雨宮天、東山奈央

詳しくはDMM.com／DMM TVブース特設サイトにて！

https://info.tv.dmm.com/special/animejapan2026

※各ステージの予定時間・出演者は変更となる場合がございます。

※ステージの参加方法等の詳細は後日発表いたします。上記特設ページをご確認ください。

©宮島礼吏・講談社／「彼女、お借りします」製作委員会2026

関連リンク

TVアニメ『彼女、お借りします』公式サイト

https://kanokari-official.com/