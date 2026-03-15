TVアニメ「霧尾ファンクラブ」PV第2弾公開！EDテーマはa子「ハーモニー」に決定！

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3月14日(土)に行われたTVアニメ「霧尾ファンクラブ」先行上映会にて、PV第2弾が初解禁となり、EDテーマがa子の「ハーモニー」であることが発表された。

PV第2弾は新規の本編カットをふんだんに使用したロングPVとなっており、「霧尾ファンクラブ」のクスっと笑えるシーンもシリアスな雰囲気も味わえる映像となっている。本作のオープニングテーマである、スカートとODD Foot Works「FANCLUB」のサビ部分もPV内で聴くことができ、藍美と波が霧尾のファンクラブ活動をしている様子をより印象づけている。

またEDテーマが、a子「ハーモニー」であることが発表された。こちらの音源は本PVにて初解禁となっているため、ぜひPV第2弾を視聴して、登場キャラクターの想いが交錯する様子とa子が奏でる儚く美しいメロディーラインとのシナジーを感じていただきたい。あわせてa子よりコメントも到着している。

さらに先行上映会では、TVアニメ「霧尾ファンクラブ」公式ラジオの配信も発表された。MCは三好藍美役・稗田寧々と染谷波役・若山詩音が務め、ゲストの参加も予定しているとのこと。公式SNSメールの募集も行っている。

TVアニメ「霧尾ファンクラブ」は、MBS/TBS系28局“スーパーアニメイズムTURBO”枠にて、2026年4月2日より毎週木曜深夜0時26分から全国同時放送されることが発表となった。また、放送後より各配信プラットフォームで配信されることが決定した。放送まで残りわずかとなった「霧尾ファンクラブ」のさらなる続報をどうぞお楽しみに。

TVアニメ「霧尾ファンクラブ」は、2022年から2024年にかけて『COMICリュエル』（実業之日本社）で連載された、地球のお魚ぽんちゃんによる一方通行ラブコメディーが原作。女子高生・三好藍美と同級生・染谷波が、気になるクラスメイト・霧尾賢への止まらない妄想や愛のやりとりを描いた作品であり、『このマンガがすごい！2024』オンナ編で第6位、『このマンガがすごい！2025』オンナ編で第10位と2年連続トップ10にランクイン。連載終了後も多くの読者に愛され続けており、2025年4月には実写ドラマ化され、ギャラクシー賞奨励賞(テレビ部門)を受賞している。TVアニメは、三好藍美役を稗田寧々、染谷波役を若山詩音、アニメーション制作はサテライトが担当し、2026年4月2日(木)に放送開始となる。

＜a子 コメント＞

「霧尾ファンクラブ」は本人たちは気づいていないけど、とても大切でかけがえのない時間を共有する作品です。

ユーモアとシリアスのバランス感覚もさることながら、一瞬一瞬の儚さも常に感じてしまいます。

楽曲もそんな世界観を広げてくれるように仕上げてみました！

ぜひ聴いてください！

<プロフィール>

シンガーソングライター。2020年に本格的にアーティスト活動を開始。情緒的な楽曲の数々はa子自身がプロデュースしながら制作。ミュージックビデオ等もa子率いるクリエイティブチーム・londogが中心となって制作するなど活動内容は多岐に渡る。3作のEPを自主レーベルlondogよりリリースしたのち、2024年2月「惑星」にてポニーキャニオン/IRORI Recordsからメジャーデビュー。同年7月10日1st Album『GENE』リリース。2026年5月20日に2nd Album『lovely moments』のリリース、6月には全国ツアー「a子 LIVE TOUR 2026 “JUNO”」の開催を控えている。

●作品情報

TVアニメ「霧尾ファンクラブ」

MBS/TBS系28局“スーパーアニメイズムTURBO”枠にて

2026年4月2日より毎週木曜深夜0:26〜全国同時放送

AT-X 4月3日より 毎週金曜日 22:30〜

※リピート放送：毎週火曜日 10:30〜/毎週木曜日 16:30〜

〈配信情報〉

4月2日(木)25:00〜各配信サイトで順次配信開始

［無料配信］

ABEMA

TVer

ニコニコ

［見放題配信］

Anime Festa

アニメ放題

ABEMA

FOD

MBS動画イズム

J:COM STREAM見放題

DMM TV

TELASA

dアニメストア

バンダイチャンネル

Hulu

Prime Video

ふらっと動画

milplus

U-NEXT

［レンタル配信］

J:COM STREAM

TELASA

ニコニコ

バンダイチャンネル

milplus

【スタッフ】

原作：地球のお魚ぽんちゃん「霧尾ファンクラブ」（リュエルコミックス／実業之日本社 刊）

監督：外山草

シリーズ構成・脚本：皐月彩

アニメーションキャラクターデザイン：林奈美

メイン原画：貞方希久子

美術設定：滝口勝久(スタジオちゅーりっぷ)

美術監督：鈴木大介(スタジオちゅーりっぷ)

色彩設計：のぼりはるこ(緋和)

撮影監督：志村豪(T2studio)

編集：松本秀治

音響監督：亀山俊樹

音響制作：Studio Sound Bee

音楽：菊谷知樹

音楽制作：ポニーキャニオン

アニメーション制作：サテライト

【キャスト】

三好藍美：稗田寧々

染谷波：若山詩音

霧尾賢：梶原岳人

満田充：広瀬裕也

桃瀬隼斗：小笠原仁

村岡皐月：伊藤彩沙

田代星羅：和泉風花

音楽情報

OPテーマ スカートとODD Foot Works「FANCLUB」

作詞/作曲：澤部渡、Pecori 、有元キイチ

編曲：ODD Foot Works

レーベル：IRORI Records / PONY CANYON

EDテーマ a子「ハーモニー」

作詞・作曲：a子

編曲：中村エイジ

レーベル名：IRORI Records/PONY CANYON

＜イントロダクション＞

拝啓 霧尾くん、あなたが好きです。

でも、知りませんでした。

人を好きになるのが、こんなにつらいなんて。

大好きだよ、霧尾くん。

霧尾くんとハンバーガー食べたい。

霧尾くんと相合傘したい。

霧尾くんとお皿割りまくりたい。

霧尾くんと身体中のほくろ探しの旅に出たい。

霧尾くんと出会った日を国民の祝日にしたい。

藍美と波、大好きな人の話をする、2人だけの大切な時間。

こんな日常が、いつまでも続くと思ってた。

一方通行な想いの連鎖は、私たちの日常を変えていく。

原作情報

霧尾ファンクラブ 地球のお魚ぽんちゃん 全6巻 発売中

©地球のお魚ぽんちゃん・実業之日本社／「霧尾ファンクラブ」製作委員会

関連リンク

TVアニメ「霧尾ファンクラブ」公式サイト

https://kirio-fc.com/