JYOCHO、TVアニメ「神の庭付き楠木邸」ED主題歌担当決定！EDテーマ「うたまひ」を4月3日に配信リリース

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京都発のプログレッシブ・ロックバンドJYOCHOが、4月より放送開始となるTVアニメ「神の庭付き楠木邸」のエンディング主題歌を担当することが明らかになった。

TVアニメ「神の庭付き楠木邸」は、「小説家になろう」「カクヨム」で原作が連載中で、電撃の新文芸(KADOKAWA)より発刊されるシリーズ累計60万部を突破している人気作品。

JYOCHOは、古の日本で“音楽”を指す言葉として用いられていた「うたまひ」(読み：うたまい)と題した楽曲でエンディングに華を添える。

だいじろー(Gt)が書き下ろした「うたまひ」は、美しく雄大な音風景の中でテクニカルなフレーズ、プログレッシブな展開を楽しめるJYOCHO流アコースティック・バラード。

緻密で華美な音楽を奏でるJYOCHOの新曲「うたまひ」は、アニメーションの放送に先駆け4月3日(金)に配信リリースされる。

また、主題歌情報の発表に併せてカメラマン・垂水佳菜が手掛けた新たなアーティスト写真も公開された。

力強く根を張る巨木の前で撮影された神秘的なアーティストビジュアルになっている。

JYOCHOは、夏に東阪ワンマンツアーを開催することが明らかになっている。

続々と明かされるJYOCHOのアクション。続報はJYOCNOのSNSをチェックしよう。

●リリース情報

JYOCHO Digital Single

*TVアニメ「神の庭付き楠木邸」ED主題歌

「うたまひ」



2026年4月3日(金) Release

●作品情報

TVアニメ「神の庭付き楠木邸」

テレビ朝日系全国24局ネット“NUMAnimation”枠にて

4月4日より毎週土曜 深夜1時30分〜 放送開始！

BS朝日にて

4月5日より毎週日曜 深夜2時〜 放送開始！

配信情報

ABEMA・dアニメストアにて

4月4日より毎週土曜 深夜2時〜 最速配信決定！

各配信サイトでも

4月9日より毎週木曜 深夜2時〜 順次配信開始！

＜イントロダクション＞

田舎の一軒家の管理人を任された楠木湊。

そこは、悪霊がはびこるとんでもない物件……のはずが、

規格外の力で知らぬ間に悪霊を一掃してしまう！

清められた楠木邸の居心地の良さに惹かれ、

個性豊かな神々が集まるように！

お隣の山神さんたちとほのぼの田舎暮らし、

はじまりはじまり。

【スタッフ】

原作：えんじゅ（電撃の新文芸/KADOKAWA刊）

原作イラスト：ox

監督：関野関重

助監督：山内 遼

シリーズ構成：小林雄次

キャラクターデザイン：井ノ上ユウ子・野間千賀子

美術監督：内藤 健

美術設定：滝口勝久

色彩設計：佐々木 梓

編集：坪根健太郎

撮影監督：富崎杏奈

音響監督：菊田浩巳

録音調整：小原吉男・阿部智佳子

音響効果：佐藤理緒

音響制作：HALF H・P STUDIO

音響制作担当：鑰山千代・山田悠貴

音楽：R・O・N

音楽制作：日本コロムビア

オープニングテーマ：「驚きの子」入野自由

アニメーション制作：JUVENAGE

製作：「神の庭付き楠木邸」製作委員会

【キャスト】

楠木 湊：坂田将吾

山神：藤 真秀

セリ：徳留慎乃佑

トリカ：寿 美菜子

ウツギ：小市眞琴

風神：中島ヨシキ

雷神：小林大紀

霊亀：大川透

応龍：遊佐浩二

麒麟：速水奨

鳳凰：高橋広樹

播磨才賀：梅原裕一郎

●ライブ情報

JYOCHO one man show 2026「忘れたくないこと」

2026年7月18日(土) at 大坂・Live House ANIMA OPEN 17:00 / START 18:00

2026年8月2日(日) at 東京・Spotify O-WEST OPEN 17:00 / START 18:00

チケット先行

受付期間：2026年3月2日(月)19:00 〜 3月15日(日)23:59

https://livepocket.jp/t/jyocho_2026

学割(限定枚数販売)￥2,400 + 1Dr

前売 ￥4,400 + 1Dr

＜「JYOCHO」プロフィール＞

2016年、超絶テクニックを誇るギタリスト･だいじろー(ex.宇宙コンビニ)によって京都にて始動。

だいじろー(Gt/Cho)、猫田ねたこ(Vo/Key)、はやしゆうき(Fl)、山粼浩二朗(Dr)から成るプログレッシブ・ロックバンド。

様々なジャンルを通過した音楽性に、テクニカルなトラック、温かみ、激情をふんだんに盛り込んだJYOCHOにしかできない独自の世界観を構築する。

2023年にはNetflixシリーズ「伊藤潤二『マニアック』」のEDテーマ「云う透り」を収録した『云う透り e.p』をリリース。

同年、アニメ『真の仲間じゃないと勇者のパーティーを追い出されたので、辺境でスローライフすることにしました』のEDテーマ「みんなおなじ」が収録されたアルバム『しあわせになるから、なろうよ(Let’s Promise to be Happy)』が、米国レーベル・Topshelf Recordsからレコード・カセットで全世界リリースされた。

2026年4月にはTVアニメ「神の庭付き楠木邸」のED主題歌「うたまひ」をリリース。

“情緒”感たっぷりな音楽性で世界規模で注目を集め、海を越えて活躍中。

(C) 2025 えんじゅ/KADOKAWA/「神の庭付き楠木邸」製作委員会

関連リンク

TVアニメ「神の庭付き楠木邸」公式サイト

https://kusunokitei.com/

JYOCHOオフィシャルサイト

https://jyocho.com/