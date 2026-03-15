JYOCHO、TVアニメ「神の庭付き楠木邸」ED主題歌担当決定！EDテーマ「うたまひ」を4月3日に配信リリース
京都発のプログレッシブ・ロックバンドJYOCHOが、4月より放送開始となるTVアニメ「神の庭付き楠木邸」のエンディング主題歌を担当することが明らかになった。
TVアニメ「神の庭付き楠木邸」は、「小説家になろう」「カクヨム」で原作が連載中で、電撃の新文芸(KADOKAWA)より発刊されるシリーズ累計60万部を突破している人気作品。
JYOCHOは、古の日本で“音楽”を指す言葉として用いられていた「うたまひ」(読み：うたまい)と題した楽曲でエンディングに華を添える。
だいじろー(Gt)が書き下ろした「うたまひ」は、美しく雄大な音風景の中でテクニカルなフレーズ、プログレッシブな展開を楽しめるJYOCHO流アコースティック・バラード。
緻密で華美な音楽を奏でるJYOCHOの新曲「うたまひ」は、アニメーションの放送に先駆け4月3日(金)に配信リリースされる。
また、主題歌情報の発表に併せてカメラマン・垂水佳菜が手掛けた新たなアーティスト写真も公開された。
力強く根を張る巨木の前で撮影された神秘的なアーティストビジュアルになっている。
JYOCHOは、夏に東阪ワンマンツアーを開催することが明らかになっている。
続々と明かされるJYOCHOのアクション。続報はJYOCNOのSNSをチェックしよう。
●リリース情報
JYOCHO Digital Single
*TVアニメ「神の庭付き楠木邸」ED主題歌
「うたまひ」
2026年4月3日(金) Release
●作品情報
TVアニメ「神の庭付き楠木邸」
テレビ朝日系全国24局ネット“NUMAnimation”枠にて
4月4日より毎週土曜 深夜1時30分〜 放送開始！
BS朝日にて
4月5日より毎週日曜 深夜2時〜 放送開始！
配信情報
ABEMA・dアニメストアにて
4月4日より毎週土曜 深夜2時〜 最速配信決定！
各配信サイトでも
4月9日より毎週木曜 深夜2時〜 順次配信開始！
＜イントロダクション＞
田舎の一軒家の管理人を任された楠木湊。
そこは、悪霊がはびこるとんでもない物件……のはずが、
規格外の力で知らぬ間に悪霊を一掃してしまう！
清められた楠木邸の居心地の良さに惹かれ、
個性豊かな神々が集まるように！
お隣の山神さんたちとほのぼの田舎暮らし、
はじまりはじまり。
【スタッフ】
原作：えんじゅ（電撃の新文芸/KADOKAWA刊）
原作イラスト：ox
監督：関野関重
助監督：山内 遼
シリーズ構成：小林雄次
キャラクターデザイン：井ノ上ユウ子・野間千賀子
美術監督：内藤 健
美術設定：滝口勝久
色彩設計：佐々木 梓
編集：坪根健太郎
撮影監督：富崎杏奈
音響監督：菊田浩巳
録音調整：小原吉男・阿部智佳子
音響効果：佐藤理緒
音響制作：HALF H・P STUDIO
音響制作担当：鑰山千代・山田悠貴
音楽：R・O・N
音楽制作：日本コロムビア
オープニングテーマ：「驚きの子」入野自由
アニメーション制作：JUVENAGE
製作：「神の庭付き楠木邸」製作委員会
【キャスト】
楠木 湊：坂田将吾
山神：藤 真秀
セリ：徳留慎乃佑
トリカ：寿 美菜子
ウツギ：小市眞琴
風神：中島ヨシキ
雷神：小林大紀
霊亀：大川透
応龍：遊佐浩二
麒麟：速水奨
鳳凰：高橋広樹
播磨才賀：梅原裕一郎
●ライブ情報
JYOCHO one man show 2026「忘れたくないこと」
2026年7月18日(土) at 大坂・Live House ANIMA OPEN 17:00 / START 18:00
2026年8月2日(日) at 東京・Spotify O-WEST OPEN 17:00 / START 18:00
チケット先行
受付期間：2026年3月2日(月)19:00 〜 3月15日(日)23:59
https://livepocket.jp/t/jyocho_2026
学割(限定枚数販売)￥2,400 + 1Dr
前売 ￥4,400 + 1Dr
＜「JYOCHO」プロフィール＞
2016年、超絶テクニックを誇るギタリスト･だいじろー(ex.宇宙コンビニ)によって京都にて始動。
だいじろー(Gt/Cho)、猫田ねたこ(Vo/Key)、はやしゆうき(Fl)、山粼浩二朗(Dr)から成るプログレッシブ・ロックバンド。
様々なジャンルを通過した音楽性に、テクニカルなトラック、温かみ、激情をふんだんに盛り込んだJYOCHOにしかできない独自の世界観を構築する。
2023年にはNetflixシリーズ「伊藤潤二『マニアック』」のEDテーマ「云う透り」を収録した『云う透り e.p』をリリース。
同年、アニメ『真の仲間じゃないと勇者のパーティーを追い出されたので、辺境でスローライフすることにしました』のEDテーマ「みんなおなじ」が収録されたアルバム『しあわせになるから、なろうよ(Let’s Promise to be Happy)』が、米国レーベル・Topshelf Recordsからレコード・カセットで全世界リリースされた。
2026年4月にはTVアニメ「神の庭付き楠木邸」のED主題歌「うたまひ」をリリース。
“情緒”感たっぷりな音楽性で世界規模で注目を集め、海を越えて活躍中。
(C) 2025 えんじゅ/KADOKAWA/「神の庭付き楠木邸」製作委員会
関連リンク
TVアニメ「神の庭付き楠木邸」公式サイト
https://kusunokitei.com/
JYOCHOオフィシャルサイト
https://jyocho.com/
外部サイト
関連情報（BiZ PAGE＋）
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