SixTONES冠番組「6SixTONES」第2弾放送決定 “誰とも被らないSPプレゼント”ではちゃめちゃに祝福
【モデルプレス＝2026/03/16】SixTONESのTBS初冠番組『6SixTONES』（シックスストーンズ）の第2弾が、3月31日よる10時より放送されることが決定。同番組はデビュー6周年を記念して、TBS（6ch）が年6回放送する大型特別番組となる。
【写真】STARTO人気グループ、冠番組ならではのお祝いに熱狂
SixTONESのTBS初冠番組となる本番組は、デビュー6周年を迎える6人組グループSixTONESのメンバーが、我こそはと名乗りをあげた豪華芸能人や番組が考えた“お祝いプラン”で、“はちゃめちゃ”にお祝いされるバラエティ番組となっている。
2回目の放送となる今回は、“密室に閉じ込めてお祝い”。名古屋のライブ会場での公演を終えた6人に突然渡された招待状。説明もなしに巨大な“プレゼントボックス”に閉じ込められたSixTONESを待っていたのは、メンバーそれぞれと親交のある芸能人と相談した“誰とも被らないSPなプレゼント”。すべてのプレゼントを受け取るまで帰ることができないという、この番組ならではのお祝い企画に次々と巻き込まれていく。プレゼントの中には嬉しいものからちょっと迷惑なものまで…。この番組ならではの方法でSixTONESの6周年を全力で祝う一夜となっている。（modelpress編集部）
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◆SixTONES「6SixTONES」
SixTONESのTBS初冠番組となる本番組は、デビュー6周年を迎える6人組グループSixTONESのメンバーが、我こそはと名乗りをあげた豪華芸能人や番組が考えた“お祝いプラン”で、“はちゃめちゃ”にお祝いされるバラエティ番組となっている。
◆SixTONES、今回のテーマは“密室プレゼント”
2回目の放送となる今回は、“密室に閉じ込めてお祝い”。名古屋のライブ会場での公演を終えた6人に突然渡された招待状。説明もなしに巨大な“プレゼントボックス”に閉じ込められたSixTONESを待っていたのは、メンバーそれぞれと親交のある芸能人と相談した“誰とも被らないSPなプレゼント”。すべてのプレゼントを受け取るまで帰ることができないという、この番組ならではのお祝い企画に次々と巻き込まれていく。プレゼントの中には嬉しいものからちょっと迷惑なものまで…。この番組ならではの方法でSixTONESの6周年を全力で祝う一夜となっている。（modelpress編集部）
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