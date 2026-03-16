吉田朱里・森香澄・上西星来「美的」創刊25周年アンバサダー就任 美容愛溢れる3人が情報発信
【モデルプレス＝2026/03/16】吉田朱里、森香澄、上西星来が『美的』（小学館）の創刊25周年アンバサダーに就任。3月21日に発売される5月号の誌面のほか、美的.com、美的YouTubeなど、さまざまなコンテンツを通して美容情報を発信していく。
【写真】30歳フリーアナ「人生初のブリーチ」で雰囲気一変
アンバサダー就任を記念した今号では、“アカリン”こと吉田の新連載「アカリンの“盛れる”メイク研究所」拡大版を皮切りに、誰もが憧れる森のボディ＆メンタル術を解剖する「『森香澄』輝きの成分表」、上西の“これまでとこれから”に迫る「モデル上西星来29歳のぜんぶ」の3企画をお届け。三者三様の魅力が詰まった全13ページが掲載されている。
SNS総フォロワー数は300万人超。2025年10月号では本人監修のオリジナルメイクブラシ付録がバズるなど、『美的』との結びつきもひときわ強い美容クリエイター・吉田。アンバサダー就任を機に、新連載「アカリンの“盛れる”メイク研究所」がスタート。「“かわいい”は努力やテクニックで作れる！そんな初心を忘れずに『やってみよ！』と思っていただけるメイクや人生マインドなど、てんこ盛りで毎号お届けしていけたらと思います」と意気込みを語る。
第1回のテーマは「春メイクは“青みピンク”であか抜ける！」。ヘア＆メイクの岡田知子氏をゲストに、青みピンクを顔全体に散らばせるこなれテクを実演。ツヤ感のある肌に青みピンクが溶け込む仕上がりは、甘すぎず、大人の華やかさを感じさせる。さらに、拡大版SPECIALとして「清潔感と今っぽさのあるメイクって何が正解？」という悩みにも回答。NMB48時代の経験から導き出された「人生全部、自己責任」をはじめ、美容もキャリアも自分で切り拓いてきた吉田ならではの3つの格言も見どころとなっている。
美的.comの人気連載「戦略的人類モテBEAUTY」が2年目に突入、2025年は日経トレンディ「今年の顔」にも選出されるなど快進撃が止まらない森。今号では「森香澄 輝きの成分表」と題し、“ぱっと見はふんわりやわらか。けれども中身は、優しくも凛としていて、大人としての覚悟もちゃんとある”その魅力の秘密を、ボディとメンタルの両面から解き明かす。引き締まっているのにふんわりなボディの魅力に迫る、「スフレっぽボディ編」では、骨格タイプ診断に基づくボディメイクや血糖値コントロール、バスタイム活用術など7つのメソッドを公開。「ダイヤモンドメンタル編」では、「実は私、元々ひと見知りで気が小さいんです」という意外な告白から始まるインタビューで、“あざとかわいい”キャラの裏側にある処世術やネガティブな感情との向き合い方に迫る。また、読者のリアルなモヤモヤに本音でアンサーする「ポジティブ増量Q＆A」も掲載されている。
2016年の『美的』初登場から約10年。ベストコスメ審査員やYouTube連載「上西星来のMAKEUP dig」を担当するなど、『美的』と共に歩んできたモデルの上西。日本化粧品検定1級の知識と“国宝級美肌”と称される透明感で、美容誌に欠かせない存在。今号では「知れば知るほど、沼◆（※◆は正式には「ハートマーク」） モデル 上西星来 29歳のぜんぶ」と題し、キャリアの軌跡から最新の美容メソッドまで、その全貌に迫る。
特集は、ふわふわニットに包まれて満面の笑みを浮かべる多幸感あふれるカットからスタート。ふわっともちっと触れたくなるような肌と弾ける血色感が、彼女の美容哲学そのものを体現している。前半の「上西星来ってこんな人」では、ガールズグループ・東京パフォーマンスドールでの8年間や転機となった27歳のロンドン留学など、天真爛漫な笑顔の裏にあるバイタリティあふれる芯の強さに迫る。後半の「キレイが激変する9つの美容ゴト」では、ふわもち肌を目指すための独自の保湿論からシェービングサロン通い、摩擦レスのスキンケア術まで、美容へのこだわりをたっぷりと紹介。そして、30歳を目前にした上西が幾多の逆境を越えてたどり着いた座右の銘とは。アンバサダーとしての決意もにじむインタビューも掲載されている。
3〜5月、美的公式YouTubeで3人のスペシャル動画を順次公開予定。アンバサダー3人の美容愛＆美容術をさらにディープに深掘りする。3人がオンの日＆オフの日にしている美容ルーティンや愛用アイテム、軽快なトークをVlog形式で届ける本企画。第1弾は吉田で、3月25日に公開予定。森は4月、上西は5月に順次公開される。（modelpress編集部）
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【写真】30歳フリーアナ「人生初のブリーチ」で雰囲気一変
◆吉田朱里・森香澄・上西星来「美的」アンバサダー就任
アンバサダー就任を記念した今号では、“アカリン”こと吉田の新連載「アカリンの“盛れる”メイク研究所」拡大版を皮切りに、誰もが憧れる森のボディ＆メンタル術を解剖する「『森香澄』輝きの成分表」、上西の“これまでとこれから”に迫る「モデル上西星来29歳のぜんぶ」の3企画をお届け。三者三様の魅力が詰まった全13ページが掲載されている。
◆吉田朱里、新連載スタート
SNS総フォロワー数は300万人超。2025年10月号では本人監修のオリジナルメイクブラシ付録がバズるなど、『美的』との結びつきもひときわ強い美容クリエイター・吉田。アンバサダー就任を機に、新連載「アカリンの“盛れる”メイク研究所」がスタート。「“かわいい”は努力やテクニックで作れる！そんな初心を忘れずに『やってみよ！』と思っていただけるメイクや人生マインドなど、てんこ盛りで毎号お届けしていけたらと思います」と意気込みを語る。
第1回のテーマは「春メイクは“青みピンク”であか抜ける！」。ヘア＆メイクの岡田知子氏をゲストに、青みピンクを顔全体に散らばせるこなれテクを実演。ツヤ感のある肌に青みピンクが溶け込む仕上がりは、甘すぎず、大人の華やかさを感じさせる。さらに、拡大版SPECIALとして「清潔感と今っぽさのあるメイクって何が正解？」という悩みにも回答。NMB48時代の経験から導き出された「人生全部、自己責任」をはじめ、美容もキャリアも自分で切り拓いてきた吉田ならではの3つの格言も見どころとなっている。
◆森香澄、“スフレっぽボディ”＆“ダイヤモンドメンタル”解き明かす
美的.comの人気連載「戦略的人類モテBEAUTY」が2年目に突入、2025年は日経トレンディ「今年の顔」にも選出されるなど快進撃が止まらない森。今号では「森香澄 輝きの成分表」と題し、“ぱっと見はふんわりやわらか。けれども中身は、優しくも凛としていて、大人としての覚悟もちゃんとある”その魅力の秘密を、ボディとメンタルの両面から解き明かす。引き締まっているのにふんわりなボディの魅力に迫る、「スフレっぽボディ編」では、骨格タイプ診断に基づくボディメイクや血糖値コントロール、バスタイム活用術など7つのメソッドを公開。「ダイヤモンドメンタル編」では、「実は私、元々ひと見知りで気が小さいんです」という意外な告白から始まるインタビューで、“あざとかわいい”キャラの裏側にある処世術やネガティブな感情との向き合い方に迫る。また、読者のリアルなモヤモヤに本音でアンサーする「ポジティブ増量Q＆A」も掲載されている。
◆上西星来、“これまでとこれから”に接近
2016年の『美的』初登場から約10年。ベストコスメ審査員やYouTube連載「上西星来のMAKEUP dig」を担当するなど、『美的』と共に歩んできたモデルの上西。日本化粧品検定1級の知識と“国宝級美肌”と称される透明感で、美容誌に欠かせない存在。今号では「知れば知るほど、沼◆（※◆は正式には「ハートマーク」） モデル 上西星来 29歳のぜんぶ」と題し、キャリアの軌跡から最新の美容メソッドまで、その全貌に迫る。
特集は、ふわふわニットに包まれて満面の笑みを浮かべる多幸感あふれるカットからスタート。ふわっともちっと触れたくなるような肌と弾ける血色感が、彼女の美容哲学そのものを体現している。前半の「上西星来ってこんな人」では、ガールズグループ・東京パフォーマンスドールでの8年間や転機となった27歳のロンドン留学など、天真爛漫な笑顔の裏にあるバイタリティあふれる芯の強さに迫る。後半の「キレイが激変する9つの美容ゴト」では、ふわもち肌を目指すための独自の保湿論からシェービングサロン通い、摩擦レスのスキンケア術まで、美容へのこだわりをたっぷりと紹介。そして、30歳を目前にした上西が幾多の逆境を越えてたどり着いた座右の銘とは。アンバサダーとしての決意もにじむインタビューも掲載されている。
3〜5月、美的公式YouTubeで3人のスペシャル動画を順次公開予定。アンバサダー3人の美容愛＆美容術をさらにディープに深掘りする。3人がオンの日＆オフの日にしている美容ルーティンや愛用アイテム、軽快なトークをVlog形式で届ける本企画。第1弾は吉田で、3月25日に公開予定。森は4月、上西は5月に順次公開される。（modelpress編集部）
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