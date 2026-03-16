福岡市・中洲のうなぎ店で釣り銭が盗まれる事件があり、その様子を店の防犯カメラが捉えていました。防犯カメラの男と同一人物かどうかは明らかになっていませんが、警察は中洲の飲食店に侵入するなどした疑いで男を逮捕しています。

福岡市・中洲のうなぎ店に設置された防犯カメラの映像です。



5日、店の営業時間前の午前9時半ごろ、帽子をかぶった1人の男が店内で座り込み、何かを物色しているように見えます。





その後、慌てた様子でバッグに何かを詰め込み、足早に去っていきました。その間、およそ30秒でした。

■平山翼記者

「男は店に入り、足早に向かった先は、釣り銭が保管されていた場所でした。」



■従業員

「（被害は）15万円ほど。売上金はないですが、釣り銭だけですね。」



店の釣り銭を盗んだとみられる帽子の男が来店したのは、カメラに映った日が初めてではないと、店の従業員は話します。

■従業員

「店に侵入する1週間前くらいから、頻繁にうちの店を出入りしていた。社長や僕の知り合いという形で、スタッフに声をかけながら店内に入ってきたり。」



男は、この店の社長らと知り合いだと名乗り、頻繁に訪れていたということです。



■従業員

「多分（従業員の）動きを見ながら、誰がどの時間にいるか、お金はどこにあるのか、そういうのを見ていたのではないかなと思います。」



現金が盗まれて以降、男は姿を見せなくなりました。

しかし、釣り銭が盗まれた1週間後の12日。



■従業員

「まさか2回目も来ると思わないから。」



店の営業時間の前に、帽子の男が現れました。



■従業員

「ガサガサ探している。あれ？ないな、みたいな。」



被害を受け、店では釣り銭を店内で保管しないように対策していました。

■従業員

「この時に決定的証拠ね。うちのスタッフが追いかけて、携帯などを全部落としていった。」



逃げる男を従業員が追いかけたものの、男は逃走しました。



ところが、その翌日。



『お金を盗んだ犯人を見た。目の前の店にいる。』



店の従業員が中洲で帽子の男によく似た男を発見し、警察に通報したことがきっかけで、男は逮捕されました。



■従業員

「スタッフに危害がなかったのは幸いですし、防犯体制など、こういうことが今後ないようにどうしたらいいのかを考えさせられる機会になりました。」

■平山記者

「神宮容疑者が出てきました。腕を組み、しっかりとした足取りで車に乗り込んでいきます。」



建造物侵入・窃盗未遂の疑いで逮捕されたのは、住居不定の無職、神宮徹容疑者（44）です。



警察によりますと、神宮容疑者は12日、中洲の飲食店に侵入し、レジを物色して現金を盗もうとした疑いです。



警察の調べに対し、神宮容疑者は。



『私がしたことに間違いありません。生活費が欲しくて現金を盗みに行きました。』



このように話し、容疑を認めています。



警察は、神宮容疑者が侵入した店について明らかにしていませんが、事件があったとされる住所にはうなぎ店の建物があり、犯行時間は帽子の男がうなぎ店に侵入した時間と一致しています。



警察は、神宮容疑者の余罪の有無についても捜査を続けています。