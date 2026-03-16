去年12月、福岡市の商業施設などでアイドルグループ・HKT48のスタッフら男女2人が包丁で刺された事件です。殺人未遂の疑いで逮捕された男の責任能力などを確認する鑑定留置が16日、終了しました。

■松永悠作記者

「午後3時すぎです。山口容疑者を乗せた車が中央警察署に入っていきます。」



殺人未遂容疑などで逮捕された、福岡県糸島市の無職、山口直也容疑者（30）は16日、鑑定留置を終え、中央警察署に戻りました。



山口容疑者は去年12月、福岡市中央区の「みずほPayPayドーム」と隣の商業施設で、HKT48の運営会社の男性スタッフと当時27歳の女性を相次いで包丁で刺し、殺害しようとしたとして、2度逮捕されました。



捜査関係者によりますと、山口容疑者は「HKTの複数のメンバーを殺そうと思った」という趣旨の供述をしていることが分かっています。



福岡地方検察庁は、刑事責任能力を問えるかどうか判断するため、ことし1月からおよそ2か月間、山口容疑者の精神状態を調べる精神鑑定を行っていました。



検察は今後、鑑定結果を踏まえ、起訴するかどうかを判断するとみられます。