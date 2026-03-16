福岡市では、レギュラーガソリン1リットルあたり190円を超えるスタンドがあるなど、原油価格の高騰が暮らしを直撃しています。



16日、福岡市内のガソリンスタンドの店頭では。



■中村安里アナウンサー

「こちらのガソリンスタンドには値段表示があります。レギュラーガソリンが193円になっています。ずいぶん上がりました。」

「こちらには値段の表示がありません。」

「こちらのガソリンスタンドにも値段が出ていません。」





FBSの取材に対し、価格が高くなりすぎて値段表示を出せないと答えたガソリンスタンドもありました。給油する客は大幅に減っているといいます。中東情勢の緊迫化で、ニューヨークの原油先物市場では15日、代表的な指標が一時、1バレル＝100ドル台まで上昇しました。政府は、民間が保有している15日分の石油備蓄を放出し、ガソリンなどの石油製品が市場で品薄になることがないようにしました。また政府は、石油製品の価格が上がりすぎないよう、19日からガソリン元売り各社に対して、補助金の支給を始めます。レギュラーガソリンの場合、1リットルあたりの全国平均価格は170円程度に抑えられ、1～2週間程度で価格は落ち着く見通しだということです。