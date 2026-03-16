彼岸の入りとなる17日(火)は晴れのエリアが拡大し、4月並みの陽気になる所が多い見込みです。その先も季節の歩みが順調で、桜の開花ラッシュとなるでしょう。また、気象庁から高温に関する早期天候情報が発表され、来週22日(日)頃からはさらに気温が高くなる見込みです。なだれや農作物の管理にご注意ください。

全国的に4月並みの暖かさ 昼間は上着いらずの所も

ここ最近は広く季節が逆戻りでしたが、この先は暖かい日が多くなるでしょう。17日(火)は晴れる所がほとんどで、昼間は上着いらずの陽気になる所もある見込みです。なお、太平洋側を中心に空気が乾燥しているため、火の取り扱いに注意が必要です。18日(水)から19日(木)は西日本と東日本を中心に雨が降るものの、寒の戻りはないでしょう。





16日(月)は岐阜と高知、甲府から桜(ソメイヨシノ)開花の便りが届きました。この先の雨は桜の開花を促し、各地で開花ラッシュとなる見込みです。

22日(日)以降はさらに気温が上昇 高温に関する早期天候情報

22日(日)頃からは、さらに季節の歩みが加速する予想です。気象庁は16日(月)、「高温に関する早期天候情報」を発表しました。

これは、その時期としては10年に1度程度しか起きないような著しい高温となる可能性が、いつもより高まっているときに、6日前までに注意を呼びかける情報です。北海道では22日(日)頃から、東北では23日(月)頃から、北陸・関東甲信・東海・近畿・中国・四国・九州北部・九州南部では24日(火)頃から、「かなりの高温」が予想されています。



雪が多い地域では雪解けが進み、なだれが起こりやすくなるため、なだれにご注意ください。また、農作物の管理にも注意が必要です。

前年は桜の時期に季節外れの「夏日」も

今回の早期天候情報が対象になっている3月22日から30日(3月下旬)ですが、実は前年(2025年)は過去にあまり例がないような高い気温を記録した地点もあります。



＜2025年＞

・3月22日 高知 25.8℃(3月歴代2位)

・3月23日 甲府 25.8℃

・3月25日 大分 28.2℃(3月歴代2位)

・3月26日 宮崎 29.9℃、静岡28.2℃(ともに3月歴代1位、他3月歴代1位の地点多数)

・3月27日 長野 28.5℃(3月歴代1位)

・3月28日 静岡 27.2℃(3月歴代3位)



10年に1度の高温とはいえ、それほど珍しいものではなくなってきているのが昨今の現実です。暖かいどころか、急に暑くなることで、夏ではなくても熱中症にかかるリスクはあります。また、この時期はまだまだ朝晩は冷える日もあり、一日の寒暖差が大きいことが特徴ですので、体調管理には十分ご注意ください。