AIやICTが広がる中昭和そして平成の常識が変化している“令和の教育現場”授業での学び方も形を変えようしています。

最新の取り組みを取材しました。



静岡市内に「新たな学びの形」を実践している小学校があります。

こちらは4年生の教室。



（教師の声）

やることわからない人いますか？はい、それでははじめ！



教師の合図と共に児童はバラバラに動き始めました。

パソコンで資料を読み込んでまとめている子や…

教室から飛び出して2人で動画撮影をしている子も。

一体、何の授業なのでしょう！？





（2人組の男の子）ブラジル人に優しい浜松市をアピールするポスターを2人で作ろうと思っている。（男の子4人組）「ブラジル人が安心して暮らせるように 動画をつくった。動画はスライドとか紙のは言葉だけど、動画だとなんか表現もしないでもないから、声の高さとかも変えたりすることを意識した」静岡市教育委員会は2024年度からこの学校を新しい学びを最初に実践する研究校に指定。”こども主体の学び”という授業形式を導入したのです。ちなみに、これは社会の授業。テーマは「特色ある地域と人々のくらし」児童に与えられた課題は移住するブラジル人の一家に浜松市をPRすることです。PRに向けて情報を集めて分析。それを動画にまとめたりリーフレットにしたりどうやって表現するか各自で考え発表します。（那須野隼 先生）「大きな目標1番最終的なゴールは、学習者としての自立。子供が先生がいなくても、自分で学ぶことがわかって、正しく学び進められるような、そういったところをゴールにしている」この学校では算数や国語の授業でもこの学び方を取り入れています。つまり、教員が前に立ち児童が話を聞いて黒板を書き留めて学ぶような「一斉授業」だけでなく…。この授業形式を取り入れることで、子ども一人ひとりが自分で学びを調整する力やいろいろな人と協力して答えを導き出す力を身に着けさせようというのです。導入した理由について静岡市教育委員会の中村教育長はAI技術やICTが進む今の時代「答えのない問い」に取り組む力が求められていると話します。（中村教育長）「（一斉授業だけじゃなくて）小学校、中学校の段階から自分で学び進めるっていうことを繰り返してやっていくことで、将来、そういう自己探求であったり、仲間と一緒に課題を深めていくとか、社会の問題解決に自分が自ら当たっていけるような、そういう力をつけてほしい。そこに繋がっていくと信じてやっています」市教委は、この学び方を4月には市内全ての小学校で始めていきたいと話しています。この学校では指導する教員にも変化が…ある日の放課後。（教師の声）「国語は自分でテーマ決めて詩を作るのはすごい頑張ってやってるんだけど、自分のイメージを言語化するのが難しくてちょっと困ってる子が多いかなっていう」4年生の担任が集まり意見交換。児童がどのような力をつけてきたのかなど、把握するための情報交換会です。子どもたちの力のつけ方などを踏まて各教科の単元をどのように進めていくのかを考えていくといいます。（那須野隼 先生）「単元構想シートと呼んでいるんですけども、この単元で身に付けるゴールの姿や具体的にそれを達成している望ましい子供たちの姿を載せています」この単元構想シートでは、1時間の授業で具体的に何を学んでどのように次の授業につなげていくかなどを示しています。学びの自由度があがった分難しい部分もあるようで…。（那須野隼 先生）「最初の準備がやっぱり命なのでやりながらもちろん修正はするんですけど、それが追いつかない時とかもあったりする。あとは、どうしても進みに差が出てきますので、その進みがあまり速くない子にどうフォローするかっていうのは/意識しています」これは、Daiichi-TVがこの学校の教員29人に行ったアンケートです。この新たな学び方について93.1パーセントの教員がとても良い、または良いと回答しました。こんなコメントも…（影アナ①）「子どもが予想を超えて学び進める姿を見ることができた」（影アナ②）「児童が学習に意欲的になった」一方で業務の負担が大幅に増えた、増えた、少し増えたと回答した人は、56.8パーセントでした。市教委は、負担軽減に向けてAIの自動採点や子どもの考えをリアルタイムで把握できるICTの学習支援ツールの導入も進めています。AIなど技術が進化し社会の環境が目まぐるしく変化する時代。教育現場も大きく変わっていきそうです。