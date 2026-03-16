4児の父・織田信成、子どもたちの“卒業式”に出席「涙涙涙」 小学校入学迎える娘との記念ショットも公開「長女ちゃん可愛いですね」「パパにそっくり」「おめでとう」
フィギュアスケート解説者でタレントの織田信成（38）が16日、自身のインスタグラムを更新。「週末は長男の中学卒業式と長女の卒園式でした」と報告し、袴姿の長女との親子2ショットを披露した。
【写真】「長女ちゃん可愛いですね」「パパにそっくり」袴姿の娘との記念ショット披露の織田信成
織田といえば、フィギュアスケートの解説や出演するバラエティ番組でたびたび“号泣”する姿を見せ、涙もろい性格としても知られている。
投稿でも、「ここまで健康に大きく育ってくれた喜びなどいろんな感情が相まって涙涙涙」「次は入学式×2！ランドセル背負ってる長女なんて泣くに決まってる」としみじみと記すとともに、わが子たちの成長を喜んでいる様子だった。
コメント欄には「ご卒業＆ご卒園おめでとうございます」「すっかり大きくなって」「長女ちゃん可愛いですね」「パパにそっくり」「泣いてる姿目に浮かびます」「泣くに決まってる!!共感です」「泣き虫パパさん、入学式はハンカチ多めで…」「新たな学校生活が素晴らしいものになりますように」などと、祝福を中心にさまざまな声が寄せられている。
織田は中学時代の同級生と2010年に結婚。同年10月に第1子長男、13年1月に第2子次男、16年11月に第3子三男、19年10月に第4子長女が誕生している。
【写真】「長女ちゃん可愛いですね」「パパにそっくり」袴姿の娘との記念ショット披露の織田信成
織田といえば、フィギュアスケートの解説や出演するバラエティ番組でたびたび“号泣”する姿を見せ、涙もろい性格としても知られている。
投稿でも、「ここまで健康に大きく育ってくれた喜びなどいろんな感情が相まって涙涙涙」「次は入学式×2！ランドセル背負ってる長女なんて泣くに決まってる」としみじみと記すとともに、わが子たちの成長を喜んでいる様子だった。
織田は中学時代の同級生と2010年に結婚。同年10月に第1子長男、13年1月に第2子次男、16年11月に第3子三男、19年10月に第4子長女が誕生している。