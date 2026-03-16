女優の郄石あかり（23）が15日放送のMBSラジオ「MBSヤングタウン日曜日」（日曜後10・00）にゲスト出演。ヒロインを演じるNHK朝の連続テレビ小説「ばけばけ」（月〜土曜前8・00、土曜は1週間振り返り）について言及。オーディションの裏話を明かした。

これまで朝ドラオーディションは「落ちたのは2回」とし、どちらも最終審査まで残っていたことも明かした。朝ドラ出演は「小さいころからの夢だったので、小学校のころから夢で。年齢制限もあるので、それで受けられるものを受けさせてもらって、難しくて」と回顧した。

「今回、ばけばけのオーディションの書類って文字を打ったりするんですけど、手書きなんですよ。本人が絶対手書きじゃないといけなかったりして」とオーディションの書類が手書きだったことを告白。「ばけばけ」に限らず、“朝ドラ”が全て手書きだといい、スタジオからは驚きの声が上がった。

書類には長所などを書く欄があるといい、「今回は“ばける”という言葉を使ってエッセイを書いてくださいっていう書類審査の時点で。あれ、ちょっとこの朝ドラ違うぞ、みたいな」と“お題”に驚いたことを吐露。「私は朝ドラヒロインになる夢ができた時に小学校の先生から“朝ドラに出るあなたを見たい”と言われた言葉が大きくて、それから一番の夢になったということを書かせていいただだいたんですけど」と振り返った。

オーディションは全部で4つの審査があり、演技をする動画では「怪談の長ぜりふを全部覚えて、自分で演出をして」とその内容を明かし、「めちゃめちゃ難しくて」と苦笑いしながら打ち明けた。