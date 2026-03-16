ニューストップ > ライフスタイルニュース > 夫「その格好で飲み会行くの？行く必要ある？」妻「自分だって飲み会… 夫「その格好で飲み会行くの？行く必要ある？」妻「自分だって飲み会いくじゃん！」夫の面倒なツッコミの意図は何!? 夫「その格好で飲み会行くの？行く必要ある？」妻「自分だって飲み会いくじゃん！」夫の面倒なツッコミの意図は何!? 2026年3月16日 17時30分 ウーマンエキサイト リンクをコピーする みんなの感想は？ こんなにチクチク言ってくる夫、嫌すぎる!肌の露出具合にまで口を出してくる夫は、心配してくれているんだろうけどちょっとめんどくさいかも…。でも、夫が過剰に心配してくるのには理由があったんです。＞＞【まんが】夫の好きがちょっと重い!?(ウーマンエキサイト編集部) リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 【まんが】夫の好きがちょっと重い!? 大勢の前で形勢不利…“息子”を盾に夫が放った“保身の一言に妻はどう出る？【うちの夫は自称起業家！ Vol.59】 「母親はゆっくりご飯を食べれないのが当たり前よ」義母の言葉に夫が便乗!? これって黙って聞いたほうがいいの？