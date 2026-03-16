写真家の渡辺達生さんが3月12日に死去していたことが分かった。77歳だった。渡辺さんの親族が、スポニチ本紙の取材に応じて認めた。訃報を受け、芸能界から続々と追悼の声が上がった。

タレントのつちやかおりは、自身のブログに2ショットをアップして「達生さん、長きに渡りありがとうございました。娘 桃花までお世話になり…雑誌 写真集 宣材写真 達生さんじゃなきゃ嫌だとだだをこねた頃が懐かしいです。くしゃくしゃな笑顔と悪戯っ子のような笑顔 最後にもう1度逢いたかったな…ご冥福をお祈りします」と故人をしのんだ。

女優の小池里奈は自身のXで「デビュー当時からたくさんお世話になりました。グラビアをやる上で“そのまんま”で自然体の私が良いと言ってくださった方でした。本当にありがとうございました心よりご冥福をお祈りいたします」と追悼。

また、モデルで女優の杉本有美は「たくさんいろんな土地にロケに行き、たくさん素敵な写真を撮っていただき、一緒に美味しいご飯やお酒も。達生さん、ありがとうございました。ゆっくり休んでください。ご冥福をお祈りします」と心境をつづった。

1949年1月20日生まれ、山梨県出身の渡辺さんは成蹊大卒業後、カメラマンとして活躍。小学館刊行の雑誌「GORO」のグラビアにおいて篠山紀信さんとともに看板カメラマンとして人気を博した。人気女優、アイドルの写真集を多数手がけ、武田久美子の「My Dear Stephanie」（ワニブックス）は貝殻ビキニで社会現象に。川島なお美さんの「WOMAN」（ワニブックス）などはベストセラーとなった。