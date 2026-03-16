【西澤由夏1st写真集 Tailwind】 4月1日 発売 価格：3,400円

【拡大画像へ】

集英社は西澤由夏さんの1st写真集「Tailwind」を4月1日に発売する。価格は3,400円。今回は、表紙と帯コメントが解禁となったので紹介したい。

「チャンスの時間」などでさまざまな芸人やタレントから愛されるABEMAの初代専属アナウンサー、西澤由夏さん。本写真集は、彼女が五島列島、長崎、軽井沢の3カ所で撮影した写真集。

表紙はシルク生地の部屋義を身に着けて、アンニュイな表情で佇む彼女の、素肌感と艶感が伝わる等身大の姿を映し出している。「Tailwind（追い風）」という本のタイトル通り、彼女のこの先の活躍に“追い風”を感じずにはいられない1枚となっている。

表紙の解禁に合わせて、レギュラー番組で一緒にMCを務める安田大サーカスのクロちゃんさん、オリエンタルラジオの藤森慎吾さん、プライベートでも親交の深いレインボーの池田直人さんら3名からコメントが届いているので合わせて紹介したい。

【安田大サーカス・クロちゃんさんからのコメント】

西澤アナ、とっても素敵だしん！

けど、需要が置いてけぼり。

【オリエンタルラジオの・藤森慎吾さんからのコメント】

自然体の彼女を見ていると

幸せな気分になり、そして爆笑してました

【レインボー・池田直人さんからのコメント】

抜け感 メリハリ 知性ある色気 自然体な恋人感

「美」すぎちゃう？

発売記念イベント開催決定！

写真集の発売を記念して、オンラインサイン会とお渡し会の開催が決定した。普段アナウンサーとしてABEMAの画面越しに見ている彼女と触れ合うことができる貴重なイベント。申込みは先着順。詳細は以下のリンクを確認してほしい。

発売記念オンラインサイン会

開催日：4月1日 19時～

発売記念イベント詳細ページ

発売記念お渡し会

開催日：4月4日12時～

会場：HMV&BOOKS SHIBUYA

発売記念お渡し会詳細ページ

(C)集英社／菊地泰久