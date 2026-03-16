ケビン・デュラントが通算12度目の決勝弾…シーズン通算得点でジョーダンへ肉薄

ヒューストン・ロケッツは、3月14日（現地時間13日、日付は以下同）にホームのトヨタ・センターでニューオーリンズ・ペリカンズを107－105で下し、16日終了時点でウェスタン・カンファレンス4位の41勝25敗とした。

この試合、ケビン・デュラントは今シーズン25度目の30得点超えとなる32得点に6リバウンド5アシスト、アメン・トンプソンが23得点12リバウンド8アシスト、リード・シェパードが18得点5リバウンド3アシスト、ジャバリ・スミスJr.が16得点5リバウンド3アシストを記録。

残り約30秒で4点ビハインドを背負うも、ロケッツはスミスJr.の3ポイントシュートで1点差に迫ると、デュラントが放ったエルボージャンパーが残り7.6秒でリングへ吸い込まれて逆転。そこからリードを許さずに勝ち切った。

キャリア18年目のデュラントは、NBA入りした2007－08シーズン以降、通算12度目の決勝弾をヒット。『ESPN Insights』によると、ロケッツのフォワードは1997－98シーズンのプレー・バイ・プレー導入後、第4クォーターまたは延長残り10秒以内に同点へ持ち込むショットあるいはリードへ導くショットを25回も沈めたという。

これはダーク・ノビツキー（元ダラス・マーベリックス／24回）を抜いてNBA歴代単独4位。デュラントの上にいるのはビンス・カーター（元トロント・ラプターズほか／29回）、カーメロ・アンソニー（元デンバー・ナゲッツほか／30回）、コービー・ブライアント（元ロサンゼルス・レイカーズ／34回）のみとなった。

そのデュラントは、レギュラーシーズン通算3万2206得点でNBA歴代6位。マイケル・ジョーダン（元シカゴ・ブルズほか／3万2292得点）まで着実に近づいており、あと87得点すれば歴代5位へ順位を上げることとなる。

ロケッツはホーム5連戦がスタートしたばかり。今後は17日と19日にレイカーズ戦が組まれていて、3試合目となる21日のアトランタ・ホークス戦で、デュラントが“ジョーダン超え”を果たすかもしれない。



KD. CLUTCH.

Kevin Durant’s 12th career game-winner ties Carmelo Anthony for the most since KD entered the league 🤯 https://t.co/VhEzLkvPBe pic.twitter.com/xPJoevCv4G

- NBA (@NBA) March 14, 2026

【動画】デュラントのペリカンズ戦ハイライト





