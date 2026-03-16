リコーイメージング株式会社、「GR PHOTO FESTIVAL 2025 入賞作品展」をGR SPACE TOKYOで3月26日（木）から開催する。入場無料。

「GR PHOTO FESTIVAL」は、GRシリーズユーザーを対象にしたフォトコンテスト。賞金・賞品は設けず、作品の優劣や順位をつけないという審査方式を持つ。テーマは2022年度の開催から変わらず「日常」。

今回の展示は、2025年10月1日から12月21日の応募期間に寄せられた作品を対象に、写真家10人が選んだ入賞作品と、審査員自身の作品で構成する。

写真展名

会期

開館時間

定休日

会場

審査員

GR PHOTO FESTIVAL 2025 入賞作品展2026年3月26日（木）～4月20日（月）11時30分～19時00分火、水、祝日GR SPACE TOKYO東京都渋谷区神宮前6-16-19 原宿WATビル102

※敬称略

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