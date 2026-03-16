今日の朝ドラ見た？ 日常の話題のひとつに最適な朝ドラ（連続テレビ小説）に関する著書を2冊上梓し、毎日レビューを続けて10年超えの著者による「読んだらもっと朝ドラが見たくなる」「誰かと話したくなる」連載です。本日は、第116回（2026年3月16日放送）の「ばけばけ」レビューです。（ライター 木俣 冬）

お守り半分こは不吉

第24週「カイダン、カク、シマス。」（演出：泉並敬眞）は錦織（吉沢亮）が亡くなってから10年が経った頃からはじまる。

本棚のアップ。おそらくヘブン（トミー・バストウ）の本が増えている。ここは東京。

ヘブンは東京は「地獄」と考えていたがトキ（高石あかり、「高」の表記は、正確には「はしごだか」）が住みたいと希望したのと、ヘブンが帝大の教師として雇われたから。ヘブンが帝大の教師をはじめてから、はや6年半。この説明をしている蛇と蛙（渡辺江里子と木村美穂）も東京にいることだろう。

ヘブンの書斎には本のみならず、雑貨がたくさん置かれている。キセルを吸いながらうろうろしているヘブン。松江や熊本の家と比べると天井が低く閉塞（へいそく）感があるように見える。東京の住宅事情であろうか。

そこへトキが朝餉（あさげ）ができたと呼びに来る。

ヘブンは何をうろうろしているのかと思ったら。ブードゥーを探していた。

あのお守りの人形をなくすとは、不吉、とトキ。

「では、ママさんのブードゥードール、半分こしてください」

「お守りの類い 半分こいたしません」

お守りを半分こしてはいけないという言い伝えは、ドラマの序盤、東京で語られた。そうだ、錦織はもらったお守りを庄田（濱正悟）によかれと思って半分（2個あったうちのひとつ）にしたから、大学受験にも失敗して、ヘブンにも去られ、早世してしまったのかもしれないと思うと、悲しい。

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