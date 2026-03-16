佐久間大介主演映画『スペシャルズ』の応援上映が決定！佐久間と中本悠太が登壇した韓国での舞台挨拶の写真も公開

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佐久間大介（SixTONES）が映画初単独主演を務める『スペシャルズ』の応援上映が決定した。

■声出し、手拍子、振り付けOK

公開前から、TikTokなどでもダンス動画の再生数が4,000万回を超えるなど、大きな話題となっていた本作。

SNS上では、「ダンスシーンで拍手や歓声を上げながら観たい！」「スペシャルズのパフォーマンスが終わるたびに拍手したい衝動に駆られる」「踊ってるスペシャルズに“フゥ～！”とか言いたくなる」「応援上映やってほしい！」と、不器用ながらダンスに向き合い、練習を積んでいくスペシャルズをついつい応援したくなるという声も多数届いていた。

そんな、多くのスペシャルズファンからの熱い要望が形となり、3月20日より「映画『スペシャルズ』みんなでオドロウゼ！応援上映」の開催が決定。

これを記念して、主演の佐久間や、椎名桔平、中本悠太（NCT）、青柳翔、小沢仁志というスペシャルズの5人を演じるキャスト陣が、応援上映の楽しみ方を解説する特別映像も公開された。

この応援上映では、通常上映とは異なり、各キャラクターの登場シーンやアクションシーンなどでの声援、歓声などの声出し、スペシャルズたちのダンスシーンに合わせた手拍子、振り付けがOK。さらに、推しのキャラクターの衣装やアイテム、ペンライトなど応援グッズの使用も可能だ。

手に汗握る激しいガンアクションに、Snow Manによる主題歌「オドロウゼ！」、TikTokで大バズリ中のスペシャルズが劇中で踊る「フライディ・チャイナタウン」「EZ DO DANCE」などの往年の名曲。そして、思わず心も体もリズムを刻んでしまうダンスなど、楽しめるポイントが盛りだくさんの映画『スペシャルズ』を、ぜひ非思う存分楽しもう。

■佐久間大介＆中本悠太が韓国の舞台挨拶登壇で超熱狂

本作は3月13日よから韓国でも公開。3月14・15日には韓国で舞台挨拶が実施され、主演の佐久間大介と、韓国が活動拠点でもある中本悠太が登壇。

2日間で計18回もの舞台挨拶に登壇し、現地ファンを熱狂させた。このたびその様子を収めたふたりの舞台挨拶の写真も公開された。

映画『スペシャルズ』は、大ヒット公開中

■映画情報

『スペシャルズ』

大ヒット公開中

原案・脚本・監督：内田英治

出演：佐久間大介（Snow Man）

椎名桔平 中本悠太（NCT） 青柳翔 小沢仁志

羽楽 前田亜季 平川結月／矢島健一 六平直政

石橋蓮司

主題歌：Snow Man「オドロウゼ！」

配給：エイベックス・フィルムレーベルズ

(C)2026「スペシャルズ」フィルムパートナーズ

■関連リンク

映画『スペシャルズ』作品サイト

https://eiga-specials.com/