今回もSixTONESはいっさい台本なし！『6SixTONES』第2弾は“メンバーを密室に閉じ込めてお祝い”

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SixTONESのデビュー6周年を記念して、TBS（6ch）が年6回放送する大型特別番組『6SixTONES』（読み：シックスストーンズ）の第2弾が、3月31日22時から放送されること決定した。

■プレゼントの中身は、うれしいものからちょっと迷惑なものまで…

SixTONESのTBS初冠番組となる『6SixTONES』は、デビュー6周年を迎えるSixTONESのメンバーが、我こそはと名乗りをあげた豪華芸能人や番組が考えた“お祝いプラン”で、“はちゃめちゃ”にお祝いされるバラエティ番組。

2回目の放送となる今回は、“密室に閉じ込めてお祝い”!?

名古屋のライブ会場での公演を終えた6人に突然渡された招待状。説明もなしに巨大な“プレゼントボックス”に閉じ込められたSixTONESを待っていたのは、メンバーそれぞれと親交のある芸能人と相談した“誰とも被らないSPなプレゼント”。

すべてのプレゼントを受け取るまで帰ることができないという、この番組ならではのお祝い企画に、メンバーが次々と巻き込まれていく。

プレゼントの中身は、うれしいものからちょっと迷惑なものまで…。今回もSixTONESはいっさい台本なし！　『6SixTONES』ならではの方法でSixTONESの6周年を全力で祝う一夜に注目だ。

■番組概要

TBS系『6SixTONES』
03/31（火）22:00～22:57
出演者：SixTONES （ジェシー　京本大我　松村北斗　高地優吾　森本慎太郎　田中樹）
※高地優吾の「高」は、はしごだかが正式表記）

(C)TBS

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