「日経225ミニ」手口情報（16日夜間） ABNクリアリン証券取引高トップ、4月限1万3848枚
日本取引所が公表した先物手口情報によると、3月16日の日経225ミニ期近（2026年4月限）の夜間取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の1万3848枚だった。
◯2026年4月限（特別清算日：4月10日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 13848( 12848)
バークレイズ証券 6059( 6059)
SBI証券 13244( 5106)
楽天証券 8942( 3672)
ソシエテジェネラル証券 2652( 2652)
三菱UFJeスマート 1566( 914)
松井証券 914( 914)
マネックス証券 790( 790)
フィリップ証券 781( 781)
インタラクティブ証券 488( 488)
ドイツ証券 166( 166)
日産証券 166( 166)
JPモルガン証券 73( 73)
ゴールドマン証券 23( 23)
BNPパリバ証券 2000( 0)
UBS証券 1000( 0)
◯2026年5月限（特別清算日：5月15日）
取引高( 立会内)
ソシエテジェネラル証券 125( 125)
ABNクリアリン証券 1120( 120)
SBI証券 201( 69)
フィリップ証券 50( 50)
楽天証券 77( 45)
マネックス証券 38( 38)
三菱UFJeスマート 27( 23)
松井証券 23( 23)
ドイツ証券 21( 21)
日産証券 10( 10)
JPモルガン証券 3( 3)
インタラクティブ証券 3( 3)
BNPパリバ証券 2000( 0)
UBS証券 1000( 0)
◯2026年6月限（特別清算日：6月12日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 252079( 252079)
ソシエテジェネラル証券 115064( 115064)
バークレイズ証券 62225( 62225)
SBI証券 137667( 51039)
楽天証券 91616( 42918)
松井証券 37205( 37205)
日産証券 13034( 13034)
三菱UFJeスマート 18039( 11209)
サスケハナ・ホンコン 8780( 8780)
マネックス証券 8700( 8700)
JPモルガン証券 7276( 7276)
ビーオブエー証券 7181( 7181)
みずほ証券 4063( 4063)
フィリップ証券 2927( 2927)
モルガンMUFG証券 2381( 2363)
野村証券 1660( 1660)
インタラクティブ証券 1622( 1622)
ゴールドマン証券 1347( 1347)
ドイツ証券 1238( 1238)
BNPパリバ証券 947( 947)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース