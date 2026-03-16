中川翔子、双子と一緒に聖地へ 『ゴジュウジャー』と“握手”「行けて本当に良かった」
歌手・タレントの中川翔子が16日、自身のXを更新。ヒーローショーの聖地・シアターGロッソで行われている『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー』のショーを双子の子供と訪れたことを明かした。
【写真】ゴジュウジャーたちと写真を撮り笑顔を見せる中川翔子＆双子
中川は「最高の夢を叶えてきました」と写真を投稿。「双子と後楽園ゆうえんち 東京ドームシティデビュー！戦隊ショー行けました！！戦隊ショーに連れて行く夢ギリギリ間に合った叶った最高！レッドが頭ポンポンしてくれたの一生の思い出」と感激した様子。中川は昨夏に公開された映画『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー 復活のテガソード』に出演。デンジマンにエンゲージしていた。「お腹の中にいるときに双子と私、魂3つでデンジマンに変身したよ」とも伝えていた。
「ヒーローって偉大すぎる。子供たちに世界中に笑顔と勇気と一生の思い出をくれるんだもん」としみじみつづる。「戦隊の歴史最後を背負ってくれてありがとうゴジュウジャー！Gロッソのショー素晴らしかったです来週いよいよ千秋楽！後楽園ゆうえんちで戦隊ショー見られる最後、、！最後までナンバーワンに頑張ってください！」とファンにメッセージ。「出かけ方がわからないで行けなかったりしたらたぶん一生後悔してた」としながら「双子と後楽園の戦隊ショーに行けた人生になれた！！！！！夢は、勇気を出せば叶う夢もある 双子たちが良い子すぎて叶えられました行けて本当に良かった」と心底喜んでいた。
【写真】ゴジュウジャーたちと写真を撮り笑顔を見せる中川翔子＆双子
中川は「最高の夢を叶えてきました」と写真を投稿。「双子と後楽園ゆうえんち 東京ドームシティデビュー！戦隊ショー行けました！！戦隊ショーに連れて行く夢ギリギリ間に合った叶った最高！レッドが頭ポンポンしてくれたの一生の思い出」と感激した様子。中川は昨夏に公開された映画『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー 復活のテガソード』に出演。デンジマンにエンゲージしていた。「お腹の中にいるときに双子と私、魂3つでデンジマンに変身したよ」とも伝えていた。