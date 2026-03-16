1-2月は主要経済指標が回復し良好なスタート―中国

国務院新聞弁公室は3月16日午前に記者会見を開き、国家統計局が2026年1〜2月の国民経済の運営状況を紹介しました。今年の1〜2月、中国の主立った経済指標は顕著な回復を見せ、良好なスタートを切ったと明らかにしました。

具体的に見ると、工業生産が加速し、設備製造業とハイテク製造業が堅調な伸びを示しました。1月から2月にかけて、全国の規模以上工業（年間売上高2000万元以上の工業企業、2000万元は約4億5000万円）の付加価値額は前年同期比6．3％増となり、昨年12月より1．1ポイント上昇しました。

サービス業の伸びも堅調で、現代サービス業が急速に発展しています。1月から2月にかけて、全国のサービス業生産指数は前年同期比5．2％増となり、昨年12月より0．2ポイント上昇しました。

市場の売上高は伸びを回復し、サービス消費が堅調に増加しました。1月から2月にかけて、社会消費財小売総額は8兆6079億元（約198兆8300億円）で、前年同期比2．8％増となりました。サービス小売業の売上高は前年同期比5．6％増で、2025年通年より0．1ポイント上昇しました。（提供/CGTN Japanese）