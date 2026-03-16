村上信五、『開運！なんでも鑑定団』10年ぶり出演 20年以上放置した“お宝ジーンズ”の衝撃鑑定額が判明
5人組グループ・SUPER EIGHTの村上信五が、17日放送のテレビ東京『開運！なんでも鑑定団』（毎週火曜 後8：54）に出演する。村上がレギュラー出演する『ありえへん∞世界』との合体スペシャルとなる今回、村上が20年以上放置した“お宝ジーンズ”のに衝撃鑑定額が判明する。ｌ
【番組カット】必死!?『ありえへん』経緯を話す村上信五
10年ぶり2度目の出演となる村上が持参したのは、世界的人気ブランド「リーバイス」のヴィンテージジーンズ3本。デビュー間もない20代前半に都内や大阪のジーンズショップで見つけ、「当時欲しかったけど買えなかった」という憧れを胸に購入した品々だ。
しかし、村上いわく「買ったお店がその後潰れていた」「物置の奥に入れっぱなしで忘れていた」という、なんとも“『ありえへん”』経緯が判明。「本物だと信じたい！」と、切なる願いを込めて本人評価額は強気の100万円。果たして鑑定士の判断は…。
【番組カット】必死!?『ありえへん』経緯を話す村上信五
10年ぶり2度目の出演となる村上が持参したのは、世界的人気ブランド「リーバイス」のヴィンテージジーンズ3本。デビュー間もない20代前半に都内や大阪のジーンズショップで見つけ、「当時欲しかったけど買えなかった」という憧れを胸に購入した品々だ。
しかし、村上いわく「買ったお店がその後潰れていた」「物置の奥に入れっぱなしで忘れていた」という、なんとも“『ありえへん”』経緯が判明。「本物だと信じたい！」と、切なる願いを込めて本人評価額は強気の100万円。果たして鑑定士の判断は…。