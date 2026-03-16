映画『スペシャルズ』応援上映決定 佐久間大介＆中本悠太は韓国で18回舞台あいさつ
Snow Man・佐久間大介が初単独主演を務める映画『スペシャルズ』（公開中）の応援上映の開催が決まった。上映は20日から。これを記念して5人のキャスト陣による特別映像が解禁された。
【写真】さわやかな笑顔…！中本悠太からマイクフォローを受ける佐久間大介
同作品は年齢も性格もバラバラな“孤高のプロの殺し屋たち”が、裏社会のトップ・本条会のクセ者親分が必ず訪れるダンス大会での暗殺をもくろみ、チームを組んで大会の出場を目指すストーリー。佐久間を主演に迎え、共演に椎名桔平、中本悠太（NCT）、青柳翔、小沢仁志といった、豪華異色メンバーが揃い踏み。“ダンスアクション・エンターテイメント”と謳っている同作品には、「センチメンタル・ジャーニー」（松本伊代）、「フライディ・チャイナタウン」（泰葉）や、「EZ DO DANCE」（TRF）をはじめとした、昭和・平成を彩る往年の名曲から同作品のために書き下ろされた新曲なども登場する。
特別映像にはキャスト陣5人が応援上映の楽しみ方を解説。通常上映とは異なり、各キャラクターの登場シーンやアクションシーンなどでの「声援、歓声などの声だしOK」、「スペシャルズ」たちのダンスシーンに合わせた「手拍子、振り付けOK」、推しキャラクターの衣装やアイテム・ペンライトなどの「応援グッズの使用もOK」となっている。
また、13日には韓国での公開がスタート。14日、15日の2日間にわたり観光で舞台あいさつが実施され、主演の佐久間と、韓国が活動拠点でもある中本が登壇。2日間で計18回登壇して現地ファンを熱狂させた。SNS上では、「ダンスシーンで拍手や歓声を上げながら観たい！」、「スペシャルズのパフォーマンスが終わる度に拍手したい衝動に駆られる」、「踊ってるスペシャルズに『フゥ〜！』とか言いたくなる」といった声が届いている。
【写真】さわやかな笑顔…！中本悠太からマイクフォローを受ける佐久間大介
同作品は年齢も性格もバラバラな“孤高のプロの殺し屋たち”が、裏社会のトップ・本条会のクセ者親分が必ず訪れるダンス大会での暗殺をもくろみ、チームを組んで大会の出場を目指すストーリー。佐久間を主演に迎え、共演に椎名桔平、中本悠太（NCT）、青柳翔、小沢仁志といった、豪華異色メンバーが揃い踏み。“ダンスアクション・エンターテイメント”と謳っている同作品には、「センチメンタル・ジャーニー」（松本伊代）、「フライディ・チャイナタウン」（泰葉）や、「EZ DO DANCE」（TRF）をはじめとした、昭和・平成を彩る往年の名曲から同作品のために書き下ろされた新曲なども登場する。
また、13日には韓国での公開がスタート。14日、15日の2日間にわたり観光で舞台あいさつが実施され、主演の佐久間と、韓国が活動拠点でもある中本が登壇。2日間で計18回登壇して現地ファンを熱狂させた。SNS上では、「ダンスシーンで拍手や歓声を上げながら観たい！」、「スペシャルズのパフォーマンスが終わる度に拍手したい衝動に駆られる」、「踊ってるスペシャルズに『フゥ〜！』とか言いたくなる」といった声が届いている。