SixTONES、TBS冠番組第2弾が3・31に放送 受け取るまで出られない“密室プレゼント”企画
6人組グループ・SixTONESが出演する、TBS系『6SixTONES（シックスストーンズ）』第2弾が3月31日午後10時から放送される。SixTONESの同局初冠番組として、デビュー6周年を迎える6人組グループSixTONESのメンバーが、我こそはと名乗りをあげた豪華芸能人や番組が考えた“お祝いプラン”で、“はちゃめちゃ”にお祝いされるバラエティー番組となる。
【番組カット】ハチャメチャ！全力で体を張るSixTONES
2回目の放送となる今回は、“密室に閉じ込めてお祝い”（!?）名古屋のライブ会場での公演を終えた6人に突然渡された招待状。説明もなしに巨大な“プレゼントボックス”に閉じ込められたSixTONESを待っていたのは、メンバーそれぞれと親交のある芸能人と相談した“誰ともかぶらないSPなプレゼント”。
すべてのプレゼントを受け取るまで帰ることができないという、この番組ならではのお祝い企画に次々と巻き込まれていく。プレゼントの中にはうれしいものからちょっと迷惑なものまで…。前代未聞の“密室に閉じ込めてお祝い”で届ける。
2回目の放送となる今回は、“密室に閉じ込めてお祝い”（!?）名古屋のライブ会場での公演を終えた6人に突然渡された招待状。説明もなしに巨大な“プレゼントボックス”に閉じ込められたSixTONESを待っていたのは、メンバーそれぞれと親交のある芸能人と相談した“誰ともかぶらないSPなプレゼント”。
すべてのプレゼントを受け取るまで帰ることができないという、この番組ならではのお祝い企画に次々と巻き込まれていく。プレゼントの中にはうれしいものからちょっと迷惑なものまで…。前代未聞の“密室に閉じ込めてお祝い”で届ける。