「朝晩の寒暖差」に“この1枚”！【ZARA】大人の即戦力♡「おしゃ見えカーデ」

朝晩の寒暖差が激しい今の時期。あると便利なのが、サッと羽織れるカーディガンです。そこで今回は、春コーデの即戦力になりそうな【ZARA（ザラ）】の「おしゃ見えカーデ」をご紹介。レイヤード風のデザインや透け感のある素材を採用した、コーデのアクセントになるアイテムをピックアップしました。

1枚でサマ見えが狙える異素材ミックスカーデ

【ZARA】「コントラストニットカーディガン」\7,990（税込）

ギャザーの寄ったシャツをレイヤードをしたような、異素材ドッキングデザインが特徴のカーディガン。春らしい爽やかな印象の一枚です。肩が落ちるややゆったりめのシルエットもポイント。ジーンズと合わせたカジュアルコーデも、スラックスと合わせたオフィススタイルもおしゃれに決まりそうです。

顔まわりを明るく見せるエクリュのカーデ

【ZARA】「チャンキーニットカーディガン」\6,590（税込）

清潔感のある色味で、好印象に見せてくれそうなカーディガン。ざっくりとした編み目でヘルシーな肌見せができて、コーデに程よい抜け感をプラスできます。きれいめにもカジュアルにも振りやすく、軽めの羽織りが欲しいときにも活躍してくれるはず。

※すべての商品情報・画像はZARA出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Emika.M