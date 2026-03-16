俳優・照英が15日、自身のインスタグラムで愛犬とたわむれる様子を公開。かわいい姿がファンを喜ばせた。



【写真】無防備すぎる爆睡「へそ天」に癒やされる 照英パパの筋肉もスゴッ

照英は「愛犬『パピコ』生後間もなく3ヶ月(メス)」と記し、「本日も仕事終わりに出迎えてくれました」と涙の顔文字付きで喜びを表現。続けて「お馴染みのスタイル＆ポジションで、即爆睡です」と記した。



投稿した写真の照英は黒Tシャツにデニム姿。相変わらず鍛え抜かれた筋肉が目を引くが、何より目に飛び込んでくるのがヒザをついて座った間の愛犬。お腹を上に向けた完全無防備の“へそ天”スタイルで、まさに爆睡中。飼い主の照英に心を許しているのが一目瞭然だ。



昨年10月に20歳を迎えたばかりの愛犬テンとの別れを経験している照英。「出会えて20年ずっと幸せでした」などと当時、つらい胸の内を明かしている。パピコはパピヨンとコーギーのミックス犬で、今年2月に生後２カ月で家族の仲間入り。「テン同様ドッグファーストライフを楽しんで行きたいと思います」とつづっていた。



ほっこりするショットに、「いちばんのリラックス場所かな」「安心しきってますね」「幸せ伝わります」「照英パパもメロメロですね」「疲れ吹き飛びますね」「ずっと見ていたい」など、至福の時間にファンもたっぷりと癒やされていた。



照英は1974年生まれ、埼玉県出身。98年にテレビ朝日系「星獣戦隊ギンガマン」でデビューし、TBS系の人気ドラマ「水戸黄門」では風の鬼若役を演じた。陸上競技で鍛えた並外れた身体能力をテレビでもたびたび披露している。2005年にフリーアナウンサーの阿部和加子と結婚。07年に長男、10年に長女、16年に次女が誕生した。今年1月にはそっくりに成長した長男を含む、グアムでの家族ショットをインスタグラムにアップしている。



（よろず～ニュース編集部）