高知の河田篤秀がスーパーゴール、自身もSNSで反応「やったーー！」

今シーズンの開幕前にザスパ群馬から高知ユナイテッドSCに加入したMF河田篤秀が、スーパーゴールを決めた。

高知は3月15日に行われたJ2・J3百年構想リーグ第6節のFC今治戦で2-0の勝利を収めたが、この試合の2点目を河田が衝撃的な形で決めた。

前半20分にFW新谷聖基のゴールで先制していた高知は、このままリードを保って試合終盤を迎える。そして後半40分だった。ピッチの右寄りの位置、ゴールから30メートル以上は離れたところで浮き球をコントロールした河田は、ボールをトラップしてからゴール前を確認。GKが前に出ているのを見ると、その場から右足でロングシュートを放った。これがGKの頭上を越えて見事にゴールイン。高知は2点にリードを広げ、そのまま勝利した。

Jリーグの舞台で初めて実現した高知と今治による四国勢対決で、生まれたスーパーゴール。高知はこの試合にも勝ち通算成績を5勝1敗（PK勝1、PK負1）として、WEST-Aグループでは徳島ヴォルティスに次ぐ2位となっている。

SNS上では、「素晴らしいゴール」「高知移籍後初ゴールおめでとう」「えぐいぃぃぃ」「ビューティフル」「相変わらずやってんなあ！」「すごい」「エグいエグい」「ここでゴール狙うんが河ちゃんよなぁ」「河田らしいゴールだな」「こういうの大好き」といった声が寄せられた。

また、ゴール後にチームメイト達とベンチ前で抱き合って喜んでいた河田自身も「やったーー！」と反応。SNSの投稿を見ながら、あらためてスーパーゴールを喜んだ。（FOOTBALL ZONE編集部）