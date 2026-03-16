新世代Ｊ―ＰＯＰボーイズグループ「ａｏｅｎ」が１６日、都内でセカンドシングル「秒で落ちた」の発売記念イベントを行った。

ＨＹＢＥ傘下のＪＣＯＮＩＣが手がける新世代グループ。一瞬の恋を描いた「秒で―」について、優樹（ＹＵＪＵ）は「中毒性があって、一度聴いたら耳から離れなくなる、まさに『秒落ちソング』です」と胸を張った。

イベントでは先輩グループ「＆ＴＥＡＭ」のＦＵＭＡ（２７）がサプライズＭＣとして登場。本音に迫るトークコーナーなど盛りだくさんの構成で「ａｏｒｉｎｇ（アオリン＝ファンネーム）」を楽しませた。楽曲にちなんだ胸キュンぜりふを放つコーナーでは、２チームに分かれ対決。甘いせりふで大歓声を浴びていた。

イベントの終盤には４月２３日から全国４７都道府県をめぐるコンサートツアーに挑戦することをサプライズ発表した。雅久（ＧＡＫＵ）は「「ずっと言いたくてウズウズしていた。２０２６年は４７都道府県ツアーにすべて懸けていると言っても過言ではない。たくさんの思い出を作ろう」とメッセージ。輝（ＨＩＫＡＲＵ）も「日本一愛されるグループを目指して、ひたむきに突き進んでいきたい」と前を見据えていた。