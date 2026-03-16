子どもが企画から接客まで担う体験型イベントの1日！ 学童ホテル「虹いろキッズマルシェ in 垂水駅前」

記事ポイント 2026年3月21日に垂水駅東広場と垂水図書館横スペースで開催開催時間は11時から15時まで、入場は無料です子どもたちが企画と接客を担う「こどもカフェ」が登場 2026年3月21日に垂水駅東広場と垂水図書館横スペースで開催開催時間は11時から15時まで、入場は無料です子どもたちが企画と接客を担う「こどもカフェ」が登場

学童ホテルが2026年3月21日、垂水駅前で「虹いろキッズマルシェ in 垂水駅前」を開催！

子どもたちが店員や企画者として立ち、地域とつながる体験型イベントです。

買い物やワークショップを楽しみながら、準備の過程まで含めた学びの形に触れられます。

学童ホテル「虹いろキッズマルシェ in 垂水駅前」

開催日：2026年3月21日（土）時間：11:00〜15:00会場：垂水駅前（垂水駅東広場／垂水図書館横スペース）入場料：無料主催：ホロニック（学童ホテル）後援：垂水区役所

学童ホテルは、子どもたちが「ホンモノの体験」と出会える場として展開する取り組みです。

セトレ神戸・舞子を舞台に始まり、ホテルという特別な空間の中で仕事や人との出会いを重ねてきました。

今回は、その学びを駅前の開かれた場所へ持ち出し、地域の人たちと直接つながるマルシェとして実施します。

子どもたちが担う「こどもカフェ」

内容：子どもたちが企画・運営する「こどもカフェ」会場：垂水駅前

このイベントの中心にあるのは、子どもたちがチームで動かす「こどもカフェ」です。

何を売るか、どうすれば喜んでもらえるかを話し合い、準備を重ねたうえで当日の接客と販売に立ちます。

買い物の場でありながら、子どもたちが相手の反応を受け取り、仕事の流れを体感できる時間です。

ワークショップと体験型ブース

内容：ワークショップ、体験型ブース会場：垂水駅東広場／垂水図書館横スペース

会場には、子どもたちの関心が広がるワークショップや体験型ブースも並びます。

フライヤーでは、工作体験やヘアメイク、魚にふれる体験など、見るだけで終わらない内容がラインナップされています。

買う、作る、触れるをひとつの会場で行き来できるので、家族で回りながらそれぞれの興味を見つけやすい構成です。

地域と出会う駅前の会場

開催時間：11:00〜15:00会場：垂水駅前（垂水駅東広場／垂水図書館横スペース）入場料：無料

会場が垂水駅前なのも、このイベントの大きなポイントです。

駅前の公共空間だからこそ、地域の人や通りがかった来場者との自然な交流が生まれます。

立ち寄りやすい場所で子どもたちの挑戦に触れられるので、地域ぐるみで見守る空気も感じられそうです。

学童ホテルが育てる日常の学び







拠点：セトレ神戸・舞子内容：学び・体験・交流を育む第三の居場所

学童ホテルは、放課後の時間を預かるだけでなく、学びと体験と交流を育てる第三の居場所を目指しています。

日常の遊びや対話の積み重ねがあるからこそ、子どもたちは自分の好きや得意を見つけやすくなります。

イベント当日の接客や販売は、その日だけの挑戦ではなく、ふだんの関わりから続く学びの延長線上にあります。

ホテルで広がる仕事体験

ホテルの客室で行うベッドメイキング体験は、学童ホテルらしさがよく伝わる場面です。

枕やリネンに触れながら整える動きには、手順を覚える面白さと、人のために準備する仕事の感覚があります。

こうした体験の積み重ねが、駅前でのマルシェ運営にも自然につながっていきます。

垂水駅前で気軽に立ち寄れ、子どもたちの挑戦をすぐ近くで見られるイベントです。

買い物や体験を楽しみながら、地域の中で育つ学びのかたちを感じられます。

子どもが主役になる場の空気を知りたい人にとって、動きのある現場に出会える1日です。

学童ホテル 虹いろキッズマルシェ in 垂水駅前の紹介でした。

よくある質問

Q. 学童ホテル 虹いろキッズマルシェ in 垂水駅前の開催期間はいつですか？

開催日は2026年3月21日（土）です。

Q. 学童ホテル 虹いろキッズマルシェ in 垂水駅前の開催場所はどこですか？

会場は垂水駅前（垂水駅東広場／垂水図書館横スペース）です。

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