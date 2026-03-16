高齢者の耳の健康を身近な出張ケアで支える！ お耳天国「春日井市老人ホーム耳ケアイベント」

記事ポイント お耳天国が2026年3月3日、春日井市の高蔵寺グリーンサロンで耳ケアイベントを開催イベントでは耳掃除・耳つぼケアと、専門スタッフによる耳の健康相談を実施参加者は延べ20名。高蔵寺グリーンサロンから感謝状を受けた取り組みです お耳天国が2026年3月3日、春日井市の高蔵寺グリーンサロンで耳ケアイベントを開催イベントでは耳掃除・耳つぼケアと、専門スタッフによる耳の健康相談を実施参加者は延べ20名。高蔵寺グリーンサロンから感謝状を受けた取り組みです

お耳天国が2026年3月3日、愛知県春日井市の住宅型有料老人ホームで耳ケアイベントを開催しました。

会場では延べ20名が耳掃除や耳つぼケアを体験し、耳の健康相談も受けられる機会になりました。

耳の日にあわせた今回の取り組みは、移動が難しい高齢者へ耳ケアを届ける出張型サービスの第一歩として注目を集めます。

お耳天国「春日井市老人ホーム耳ケアイベント」

開催日：2026年3月3日（火）開催時間：14:30〜16:30会場：住宅型有料老人ホーム高蔵寺グリーンサロン住所：愛知県春日井市高座台1丁目2-8参加者数：延べ20名

お耳天国は、名古屋市栄でイヤーエステサロンを展開する耳ケアサービスです。

今回の会場になった住宅型有料老人ホーム高蔵寺グリーンサロンは、春日井市にある高齢者向けの居住施設です。

今回は耳の日にあわせ、施設利用者が耳掃除や耳つぼケアを体験できる出張型イベントを実施しました。

耳の日に実施した出張型イベント

内容：イヤーエステ体験施術内容：耳掃除・耳つぼケア相談内容：専門スタッフによる耳の健康相談

会場では、椅子や車椅子に座った利用者へスタッフが寄り添いながら施術を進行。

耳まわりや頭部に触れながら行うケアは、サロンへ足を運びにくい高齢者に届きやすい形です。

施設の共有スペースで受けられるため、移動負担を抑えながら耳の状態を意識するきっかけになります。

全員がイヤーエステ初体験だった点も今回の特徴です。

耳の違和感や聞こえに関する不安は日常の会話や外出意欲にもつながるテーマです。

施術と相談を同じ場で受けられる構成は、体験だけで終わらず耳の健康を考える入口として機能します。

高齢者の耳ケアが求められる背景

難聴の割合：全人口の10％65歳以上の難聴割合：2人に1人

日本では、全人口の10％が難聴を抱えるとされています。

65歳以上では2人に1人が該当するとされ、高齢期の耳ケアは身近な健康課題です。

聞こえの低下を放置すると、外から入る情報が減り、認知機能や孤立感にも影響しやすくなります。

食事やレクリエーションの時間、家族との会話、スタッフとのやり取りも、聞こえやすさで印象が変わります。

耳の健康チェックをイベントとして取り入れる形は、構えず参加しやすいのがポイントです。

施術の心地よさを入口にしながら、耳の状態に目を向ける流れがつくれます。

感謝状受賞につながった現場の反応

受賞：高蔵寺グリーンサロンより感謝状を受賞参加者：今回参加した高齢者は全員が初体験

イベント後には、高蔵寺グリーンサロンから感謝状が贈られました。

耳ケアを受けた高齢者全員が初めての体験だった点も、反響の大きさを伝えます。

参加者からは、毎日施設で施術してほしいという声も上がったといいます。

一度きりの催しで終わらず、継続を期待する声が出たことは、現場での満足度の高さを感じさせます。

記念写真では、施設スタッフと並んで感謝状を手にする様子が収められており、地域連携の手応えも伝わります。

耳ケアが美容やリラクゼーションだけではなく、生活の質を支える支援として受け止められた取り組みです。

サロンの世界観と今後の展開

今後の計画：定期的な耳の健康イベントを実施今後の計画：愛知県の老人ホームとの連携イベントを計画

お耳天国のサロンは、白砂利や木の質感を生かした落ち着いた空間づくりも印象的です。

和モダンの内装は、耳まわりを整える時間をゆったり受けたい人にもなじみやすい雰囲気です。

今回の出張イベントを起点に、今後は定期的な耳の健康イベントを進める予定です。

さらに愛知県内の老人ホームとの連携も計画しています。

サロンで受ける特別な体験を、施設や地域へ持ち出す動きが広がれば、耳ケアはもっと身近になります。

耳から始める健康づくりを日常へ近づける取り組みとして、今後の展開も気になるところです。

移動が難しい人にも届く出張型ケアは、高齢者施設での健康支援の選択肢を広げてくれます。

耳掃除や耳つぼケアをきっかけに、聞こえや会話の時間を見直す流れが生まれる点も見逃せません。

耳の日に実施された今回のイベントは、地域の中で耳の健康を考える入口として印象に残る取り組みです。

お耳天国 春日井市老人ホーム耳ケアイベントの紹介でした。

よくある質問

Q. お耳天国 春日井市老人ホーム耳ケアイベントの開催期間はいつですか？

開催日は2026年3月3日（火）です。

Q. お耳天国 春日井市老人ホーム耳ケアイベントの開催時間を教えてください。

開催時間は14:30〜16:30です。

Q. お耳天国 春日井市老人ホーム耳ケアイベントの開催場所はどこですか？

会場は住宅型有料老人ホーム高蔵寺グリーンサロンです。

Q. お耳天国 春日井市老人ホーム耳ケアイベントの場所はどこですか？

住所は愛知県春日井市高座台1丁目2-8です。

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